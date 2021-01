A perda de um ente querido é um momento delicado na vida de qualquer família. Nesse momento, pode ser difícil avaliar todas as consequências e decisões a tomar diante desse infortúnio e não ter o amparo adequado pode contribuir para piorar a situação

A Sulamericas Luto surgiu em 2017, da parceria entre Gerson Grocoski Filho e Jasser Bertazzoni Arrais, que após venderem uma empresa familiar do ramo de seguros, resolveram investir no ramo de planos funerários.

A empresa se propõe a tornar o processo mais barato e prático, auxiliando as famílias a atravessarem este período.

Seus planos funerários podem envolver o sepultamento ou a cremação. Para muitas famílias, o sepultamento é a escolha mais adequada para sua religião. Caso a família não possua jazigo, a cremação é uma solução que exige menor custo no longo prazo, além de diminuir a lotação de cemitérios e ser aceita em algumas culturas.

As famílias podem contar com assistência funeral, para que os beneficiários recebam assistência e prestação de serviços do segurado, assistência especializada 24h, cobertura nacional, possibilidade de reembolso de taxas e segurança na contratação.

A rotina agitada dos sócios é permeada pela parte financeira e operacional da empresa, que conta com vários supervisores de vendas e uma equipe administrativa para o processo de vendas e o atendimento. Além disso, diariamente eles se reúnem para trazer novidades e melhorias.

Logo no início da pandemia, eles se adaptaram para o Home Office e a prática trouxe novas possibilidades e resultados para a empresa, tanto que agora eles mantêm alguns profissionais exclusivamente neste regime. Outro ponto de destaque é o fato de não terem demitido ninguém, mas sim contratado 36 novos colaboradores.

No dia a dia, o maior desafio da empresa é trabalhar o motivacional da equipe, porque eventualmente eles têm de lidar com situações externas que demandam maior atenção. Por isso, o aspecto mais gratificante para eles é ver seus colaboradores felizes e se sentindo bem dentro da empresa, sabendo que podem contar com a empresa.

Nem sempre a satisfação do cliente se resume a provocar uma emoção. A Sulamericas Luto demonstra como uma prestação de serviços de qualidade pode contribuir para aliviar o sofrimento, uma visão que coloca o trabalho do Gerson e do Jasser .

0800 777 4949

https://sulamericasluto.com.br/