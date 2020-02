Selagem capilar a laser é um tratamento onde se usa a queratina como base principal, deixando os cabelos mais resistentes, menos volumosos e com muito brilho.

Selagem a laser é um procedimento utilizados para restauração e revitalização capilar que repõem a queratina e o colágeno , hidratando profundamente os cabelos .O tratamento com queratina, que tem a finalidade de selar (ou fechar) as cutículas dos fios garantindo que todas as vitaminas e nutrientes irão ficar dentro da estrutura capilar.

A selagem capilar é indicada especialmente para cabelos enfraquecidos e castigados por vários procedimentos químicos , como alisamento, descoloração e tintura. A queratina é responsável por reconstruir os fios, dando mais brilho e maciez, nutrindo profundamente e reparando o cabelo enfraquecido.O tratamento também é válido para quem utiliza constantemente o secador ou a chapinha.

A cabeleireira Sonia Santos, carioca realizou o curso do método Selagem a laser capilar na Europa em Portugal , especialista em tricologia que é o estudo e soluções para diversos distúrbios capilares que alteram a estrutura e o aspecto do cabelo, como queda e quebra dos fios, caspa, infecções e problemas no couro cabeludo. “Conseguimos um resultado formidável graças a uma formula exclusiva. A analise capilar é feita individualmente através de uma analise em um aparelho que detecta as carências do couro cabeludo e fios, a luz do laser após a aplicação da formula e vitaminas age como ativador no processo, garantindo um cabelo brilhante, macio e com aspecto natural.” Revela Sonia

Sonia Santos é profissional da beleza há 32 anos , entre os serviços prestados estão : penteado, corte, megahair, química e reconstrução capilar , sempre se atualizando para melhor atender seus clientes, entre São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Curitiba atende no salão Exclusive no Batel

Serviço:

Rua Desembargador Motta, 1569

fone:41 3222 2338



Enzimoplastia Capilar

É um tratamento para alisamento dos cabelos sem formol e derivados, com ótimos resultados. De Indicado para cabelos castigados, encrespados , quebradiços ,secos, porosos e difíceis de pentear. O resultado é um cabelo liso, hidratado, brilhante, sedoso, resistente e maleáveis . A enzimoplastia podem ser realizada em mulheres grávidas e/ou em período de amamentação.