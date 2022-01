QUASE CINQUENTONA, HELISUL FAZ HISTÓRIA DA AVIAÇÃO MODERNA

Em 2021, a operadora de helicópteros aumentou a frota de aeronaves de asas móveis e firmou parceria para a compra de 50 ‘carros voadores’, para atuação no país a partir de 2026

A Helisul está perto de completar 50 anos de atuação no mercado da aviação e se mantém como uma empresa moderna e inovadora. Fundada no Paraná em 5 de outubro de 1972, ela é uma das maiores operadoras de helicópteros da América Latina. Com uma frota de 55 aeronaves e 14 bases distribuídas pelo Brasil, ela se destaca como uma empresa modelo de qualidade no país.

Ano a ano a Helisul investe na excelência dos serviços, tendo a inovação tecnológica como uma das prioridades, pela construção de soluções e práticas inteligentes para a mobilidade aérea, com foco em segurança e com objetivo de sempre aperfeiçoar a experiência do público.

Presente em várias partes do Brasil, a operadora soma 24 hangares pelo país e conta com o apoio de mais de 500 colaboradores para a oferta de seu amplo espectro de serviços. Mais de 14 mil pacientes já foram transportados com o Aeromédico e outros mais de 5,5 milhões de pessoas realizaram voos panorâmicos turísticos dentro de uma aeronave administrada pela Helisul.

Cerca de 50 mil horas de voo foram destinadas a operações de combate a incêndios florestais em diferentes regiões do Brasil. A aerocinematografia também está no portfólio, somando mais de 30 mil horas nesta atividade, algumas delas na produção das imagens oficiais da Copa do Mundo Brasil 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Há ainda serviços de inspeção de linhas de transmissão, aerogeofísica, carga externa, rapel, voos charter, serviços de Fixed Base Operator (FBO), serviços aeroportuários, fretamento de aviões para transporte de passageiros e voos medevac (evacuação médica).

E, para dar suporte ao crescimento da demanda de mercado no segmento com todos estes serviços, foi necessário aumentar a frota de helicópteros em 10% nos últimos 12 meses.

Marco em mobilidade aérea

A Helisul é uma das principais protagonistas de um marco no desenvolvimento do ecossistema em Mobilidade Aérea Urbana. A empresa fez uma aposta revolucionária no segmento, ao firmar uma das primeiras parcerias de uma empresa brasileira para a compra dos chamados ‘carros voadores’.

A operadora, com sede no aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, adquiriu 50 eVTOLs (veículos elétricos de pouso e decolagem vertical) em parceria com a Eve Urban Air Mobility, marca da Embraer. A Helisul também foi a operadora oficial no Brasil da simulação de voo destes carros durante a EVE Rio Experience, que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro.

“As cidades estão cada vez maiores e o trânsito mais congestionado. Esta sinergia contribui para a qualidade de vida da população nas grandes cidades”, celebra o Bruno Biesuz Superintendente da Helisul.

Com a integração dos carros voadores à frota, a empresa paranaense cumpre com a missão de trabalhar com responsabilidade, respeito aos clientes e ao meio ambiente. “A Helisul mantém assim o propósito de colaborar com a redução da poluição e do tempo de deslocamento das pessoas”, avalia Biesuz.

Com esta aquisição, os eVTOLs representarão praticamente metade da frota da Helisul, que vai quase dobrar de tamanho e somar 106 aeronaves a partir de 2026.

O início

A Helisul foi fundada como Tropical Táxi Aéreo e operava em um pequeno hangar, próximo ao aeroporto de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, com a oferta de voos panorâmicos pela cidade turística. Em 1976 foi rebatizada de Helisul Táxi Aéreo e dez anos depois inaugurou a primeira filial, em Curitiba, capital do estado.

A partir de 1991, a operadora ganhou novas bases fixas e hoje está no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba; no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP), em Florianópolis e em São José (SC), em Belém (PA) e em Brasília (DF). Desde 2018, e com uma nova identidade visual, a empresa é conhecida como Helisul Aviação.