Nonnie Fenianos Arquitetura

Cada pessoa é diferente uma da outra e entender seus anseios é fundamental para realizar os desejos dos clientes. Essa é a visão da arquiteta Nonnie Fenianos.

Nonnie começou sua trajetória com pequenos cursos manuais como: restauro de móveis, pátina em parede e estofaria e foi tomando gosto pela área. Um dia, após reformar o próprio quarto, ela foi questionada se não estaria perdendo dinheiro e foi então que o gosto se converteu em uma profissão. Foi para a Universidade Tuiuti do Paraná, onde estudou Arquitetura e Urbanismo e, com 29 anos, era a aluna mais velha da turma, entretanto, se formou entre os 6 remanescentes de 42 pessoas. Desde o terceiro ano do curso ela tem trabalhado na área, realizando projetos comerciais e residenciais.

Como ela gosta de dizer: “a Nonnie não é mais uma pessoa, é uma empresa” e isso é uma demonstração de seu desenvolvimento como profissional. Em sua empresa, ela atua, além da criação de projetos, na parte comercial e na elaboração de orçamentos, e sua equipe vem se expandindo. O boca a boca tem sido sua principal forma de prospectar clientes e ela vem sendo reconhecida por seu trabalho. Em 2018, a arquiteta ganhou o Prêmio Melhores do Ano do Jornal Folha do Batel e passou a ter maior visibilidade, figurando na Revista Haus da Gazeta do Povo e na mostra Morar Mais Por Menos. Agora, Nonnie retorna para a edição atual dos Melhores do Ano

Seu maior desafio na profissão é lidar com as pessoas e por isso ela tem buscado se aprimorar, participando de workshops, palestras e cursos na área de psicologia. E o resultado tem se refletido em seu trabalho: ela percebeu que é necessário ter maior empatia pelas pessoas, entender seus sonhos e frustrações. Sendo assim, Nonnie prefere deixar seus clientes à vontade, dando a eles o tempo que precisarem para idealizar seus projetos do jeito que desejam.

Já no mercado arquitetônico, Nonnie vem lutando para manter sua voz autoral, que pode se perder em meio a outros processos de execução da obra. Ela vê o arquiteto como o vendedor primário na construção civil, o responsável pela criação e o encaminhamento para outras áreas, e que precisa manter sua assinatura.

Todo o seu preparo é para garantir que o sonho do cliente se torne realidade e, por isso, o mais gratificante para ela é receber o reconhecimento do cliente, por contratá-la sabendo de seu valor como profissional e considerando que valeu a pena “investimento, não o gasto” – como ela define.

