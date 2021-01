Mobi 7 solução tecnológica

Um negócio se faz com pessoas e para pessoas.

“Gente boa traz gente boa, e isso se torna um ciclo de ouro dentro da sua organização”, definiu Ricardo Ferreira Novo, empreendedor e executivo da Mobi7.

Formado em Engenharia Elétrica e com mestrado em Administração pela PUC-PR, Ricardo tem mais de 20 anos de experiência em Telecomunicações, Telemática e Mobilidade, acumulando passagens por empresas como Motorola, Simens, Sascar e Localiza.

No início de 2017, fundou ao lado de dois sócios a Mobi7: desenvolvedora de soluções tecnológicas para os mercados de mobilidade, gestão de frotas e Internet das Coisas (IoT). A empresa curitibana opera no Brasil e no México e cresceu dez vezes por dois anos consecutivos, sendo escolhida pela Endeavor para integrar o programa Startup Scale Up, para as Startups que mais crescem no Brasil. Atualmente, a companhia foi adquirida pela Localiza, a maior locadora de veículos da América Latina.

A principal solução da Mobi7 é uma plataforma de gestão de frotas corporativas e carsharing. Com ela, o usuário pode monitorar o uso de veículos leves e pesados pelo computador ou celular, obtendo dados de rastreamento, abastecimento, comportamento dos motoristas e infrações. Assim, as empresas poderão otimizar seu processo de trabalho, reduzindo custos e prevenindo acidentes.

Para Ricardo, seu dia a dia se baseia em três grandes pilares: cuidar de seus colaboradores, ser o principal guardião da cultura da empresa e a execução do trabalho. Seus maiores desafios estão em entender o negócio, identificando a dor a ser resolvida no mercado, e em escolher bons colaboradores.

Ele acredita que o sucesso está ligado ao comprometimento e a coesão com os valores da empresa. Seu modelo de gestão é forte, baseando-se em indicadores, resultados e muita meritocracia, e que devem se refletir em suas contratações.

Essa valorização das pessoas definiu as atitudes que a empresa tomou no início da pandemia. Evitando ao máximo demitir colaboradores, a companhia adotou o trabalho remoto, disponibilizou um canal para tirar dúvidas e prestar auxílios à saúde mental, promoveu atividades como alongamento, yoga e cuidados com a ergonomia e o ambiente de trabalho. A Mobi7 também prestou auxílio a instituições que cuidam de crianças e famílias em condição de vulnerabilidade.

O aspecto mais gratificante de seu trabalho é poder fazer a diferença na vida das pessoas. Quando Ricardo obtém relatos de colaboradores que melhoraram de vida tendo passado pela empresa ou quando seu trabalho auxiliou a prevenir acidentes e salvar vidas, essa experiência é, para ele, algo que “traz uma paz de espírito que não tem preço!”

Mobi7 – Soluções para Mobilidade

Endereço: R. Comendador Araújo, 143 – conj 154 – Centro, Curitiba

Telefone: (41) 3093-5017

https://www.mobi7.com.br/