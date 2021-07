Mercado Imobiliário -Entrevista com os diretores da Arya 1 Imóveis .

Ricardo Elias é administrador e Carolina Aguiar com formação em engenharia de alimentos se uniram no amor a profissão e no casamento para um bem comum , a arte de realizar o sonho do lar , da moradia, do imóvel adequado às pessoas .

FB – Como vocês se conheceram e como ingressaram na profissão de corretor ( consultor de imóveis)? Como conciliar a profissão com o casamento? Dicas

Carolina: Nos conhecemos trabalhando na área imobiliária. Passado algum tempo, optamos por montar a nossa própria imobiliária, para podermos trabalhar do nosso jeito, com nossos valores e princípios. Foi muito tranquilo a conciliação do casamento com a profissão, pois entendemos perfeitamente como funciona o mercado e as necessidades do mesmo em relação ao “timing” do negócio.

Ricardo : Foi com a profissão Imobiliária que nos conhecemos e, logo a partir disso optamos em montar a ARYA 1 imóveis. Certamente por isto que flui de uma forma fantástica o profissional com o familiar, gostamos demais do que fazemos, com isso se torna muito leve o convívio profissional.

FB- Quando e como surgiu a Arya 1 ?

Carolina: A Arya 1 surgiu em agosto de 2016. Iniciamos nossa operação com 4 corretores e 40 imóveis. Hoje estamos com um time de 23 corretores e 611 imóveis em nossa carteira.

Ricardo: Em 2016, após algumas circunstâncias a vida dos direcionou ao que seria o surgimento da ARYA 1 imóveis, nosso grande objetivo foi atender com muita dedicação o exigente público do alto padrão da nossa cidade, percebíamos que existia uma lacuna muito grande no mercado Imobiliário de alto padrão em relação a excelência no atendimento, ética, transparência, podendo atender de uma forma familiar, com clientes tão especiais e exigentes. ARYA vem do sânscrito, com significado: grande, forte, verdadeiro.

FB- Quais foram os requisitos primordiais que tornou a Arya 1 especialistas em vendas de imóveis de alto padrão?

Carolina : Qualidade no atendimento e profissionais que falam a língua do cliente. Com corretores altamente qualificados para dar uma consultoria imobiliária para clientes exigentes. Transparência e confiança são o que passamos aos nossos clientes durante as negociações, o que faz com que tenham extrema confiança em nossa imobiliária.

Ricardo: Nosso grande objetivo foi fazer com que nosso cliente fosse atendido por profissionais que “vivessem o que ele vive”, este é nosso grande diferencial, nosso time, formado por profissionais das mais diversas áreas, como arquitetura, design, engenharia, direito, fisioterapia, etc. Pessoas que falam a mesma língua do nosso cliente, viajam aos mesmos lugares, frequentam os mesmos restaurantes, pertencem ao mesmo meio social. Assim conseguimos ter uma empatia fantástica, identificando as necessidades e podendo ser muito mais assertivo nas demandas, tornando a compra e venda de um imóvel em uma experiência leve é muito boa, driblando a burocracia, deixando-a que nosso time de apoio resolva.

FB- Como vocês veem o mercado imobiliário neste momento delicado de pandemia e distanciamento social ? Aumentou a procura por quais estilos de imóveis E em termos de investimento como tem reagido o setor?

Carolina : Estamos vivenciando um momento delicado em termos de pandemia, porém a mesma gerou uma necessidade importante em vários clientes. A maioria está em busca de algo maior, com jardim, mais espaço para as crianças ou mesmo um escritório para poder trabalhar em casa com conforto. Um bom momento para investidores aproveitando o excelente momento com oportunidades para um investimento sem risco, com retorno infinitamente melhor do que a aplicação financeira. Sendo assim, apesar de toda a pandemia, tivemos um ano próspero.

Ricardo: é um dos principais momentos já vividos do mercado imobiliário, onde dois grandes fatores se interligam, a necessidade e descoberta de uma vida diferente, com alteração de valores e pré requisitos, com maiores espaços, valor a reuniões familiares na cozinha, salas amplas, áreas abertas, sol, onde a família possa interagir, quanto a parte profissional, com a chegada definitiva do home office, aonde as famílias tiveram a necessidade de mais um quarto para o escritório. Já o segundo ponto é a questão financeira, onde a valorização do dinheiro está maior no “tijolo”, ou seja, não existe aplicação financeira de risco baixo ou moderado que supere a valorização imobiliária, que é considerada a mais segura de todas. Com isto as pessoas estão investindo muito em imóveis.

FB- Quais as dicas vocês dariam para quem está começando na profissão para se tornar um agente imobiliário de sucesso?

Carolina- : Precisa de muita perseverança, foco, vontade de aprender, pois os cliente estão cada dia mais exigentes, sabendo o que buscam e procurando profissionais que lhes deem consultoria de qualidade.

Ricardo: esta profissão é fantástica, une uma série de pontos que, sinceramente não sei qual outra profissão tem, permite que o profissional imobiliário tenha uma liberdade muito grande de horário, com uma boa receita familiar, podendo levar o trabalho e família de uma maneira muito harmônica, além de diariamente ajudar as pessoas na realização do seu sonho, que é a escolha da moradia das famílias curitibanas. Mas o ponto principal para o profissional ter sucesso é transparência, ética, falar a verdade sempre, saber ouvir e entender a necessidade do cliente. Pois nosso trabalho se baseia em confiança e segurança. Temos muita responsabilidade na parte jurídica envolvida em uma transação Imobiliária, para isto temos advogados próprios que garantem um negócio seguro.

Arya 1 Imóveis

Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1341 – Batel, Curitiba – PR

Telefone: (41) 3068-2100 site : https://aryaimoveis.com.br/