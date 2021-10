Lilith Bebidas comemora o primeiro aniversário trazendo novidades

A Lilith Bebidas, loja online de vinhos e espumantes com conceito de entrega rápida em Curitiba, está completando seu primeiro ano no dia 8 de outubro de 2021, e traz novidades aos amantes e apreciadores do vinho: o lançamento do Clube da Lilith, um clube de assinatura que proporciona uma experiência de harmonização entre vinhos, espumantes, queijos, antepastos, geleias, charcutaria, entre outros produtos.

A Lilith Bebidas nasceu em meio à pandemia em 2020 e teve um crescimento rápido e expressivo entre os e-commerces locais, se destacando pelo atendimento de entrega rápida, atendendo inicialmente Curitiba e região.

Com o avanço da vacinação contra a Covid 19 e consequentemente, queda de casos e o retorno à Bandeira Amarela, a proprietária da Lilith, Michelle Meschino decidiu ampliar o atendimento para outras cidades além de Curitiba e outros estados. Não demorou muito e decidiu criar o Clube da Lilith.

“A ideia é que a Lilith ofereça não só uma assinatura mensal de vinhos, mas uma experiência de harmonização. No Clube da Lilith teremos, inicialmente, 3 planos de assinatura, onde o cliente poderá escolher uma das seleções (Liber Pater, Jardim do Éden ou Bon Vivant) e receber em casa seus produtos harmonizados, mensalmente, com conteúdos exclusivos com o melhor custo x benefício que irá encontrar.”

Os planos poderão ser conferidos e assinados pelo site (www.lilithbebidas.com.br), ou pelo Instagram (@lilith_bebidas) com uma assinatura inicial de 3 meses, podendo ser renovados e/ou cancelados a qualquer momento. A taxa de entrega dos 3 primeiros meses de assinatura para Curitiba é gratuita.

Outras Promoções

Como forma de presentear os clientes, durante o mês inteiro de outubro, o brinde é de uma champanheira exclusiva da Lilith em compras acima de R$ 300,00. Válido para todos os produtos.

Também durante o mês de outubro e válido para todos os produtos, a loja está oferecendo Frete Grátis para Curitiba.

As parcerias

A primeira parceria da Lilith Bebidas foi com o EducaVinhos, um projeto de formação na cultura e na arte de vender vinhos, fundada pelo consultor e sommelier Diego Bertolini. “A parceria com o EducaVinhos me inseriu no contexto do vinho de uma forma absolutamente descomplicada. É admirável que uma pessoa tenha conseguido desmistificar tão simplesmente a forma de trabalhar com vinhos quanto o Diego nesse projeto”, comenta Michelle.

Outras parcerias se estabeleceram no fornecimento de insumos, com a Celestina na produção de geleias artesanais, “feitas com amor e responsabilidade sustentável”, segundo a marca; e a Afeto em Conserva, na produção de pães de fermentação natural, variedades de antepastos, doces, molhos, temperos, entre outros, todos feitos sem conservantes.

Outras parcerias se estenderam com a Rádio Cultura de Curitiba 930 khz, com o apoio da Lilith para os programa Bem Bolado e Cultucada; com a Palavra – Assessoria de Comunicação, e a empresa de Design e Comunicação Luigi Camargo.

Uma importante parceria que se consolidou ao longo deste primeiro ano de existência da Lilith, foi com a marca de frisantes em lata Lovin’ Wine. A marca foi lançada em Curitiba em dezembro de 2020, exclusivamente na loja da Lilith.

O fortalecimento da rede

Numa ideia de oferecer um espaço de fortalecimento da rede local de empreendedores de Curitiba, convidados especiais têm criado enviado sua composição para falar sobre a Lilith como figura feminina e o feminismo. “São convidados para divulgar seus trabalhos, falar sobre sua história, sobre seu momento na pandemia, um desabafo sobre como estão vivenciando esta fase de tanta dificuldade, perdas, resistência, reinvenção e superação”, explica Michelle sobre esta ação.

Entre os convidados, a Lilith tem a contribuição da jornalista e escritora Marianna Camargo, diretora da Palavra – Assessoria de Comunicação, que foi recentemente selecionada pelo Prêmio Off Flip 2021 com suas poesias e crônicas. Recebe também a Monica Berger do site DIVINATRIX: Oráculo, arte e magia por Zoe de Camaris, mulher intimamente ligada à cena curitibana de produção intelectual e tem um trabalho extraordinário sobre Lilith como a primeira mulher.

Não menos extraordinária é a contribuição de Ieda Godoy, mulher gigante e empreendedora dos melhores espaços de Curitiba. Atualmente é sócia do Bar e Restaurante Mãe junto com Ane Adade, e tem em sua história nada menos que a criação de bares como o Dolores Nervosa, o Dromedário, o Wonka, o Café Mafalda, e a parceria que estabeleceu até 2019 com Jeff Sabbag no Dizzy Café Concerto.

Para encorpar ainda mais esta seleção, a Lilith conta com os depoimentos de Izabel Chimelli, empreendedora da Rádio Cultura de Curitiba, a rádio com o slogan de “A mais livre de todas”, que tem fortalecido a rede cultural de forma imprescindível em Curitiba, e que se tornou um dos veículos mais importantes da produção local, e de Michelle Gutmann, produtora cultural de festivais como o Psicodália e o Musicletada, além de produzir os programas na Rádio Cultura: Bem Bolado e Cultucada.

Outra figura importante nesse cenário que oferece uma contribuição imensa falando da presença do feminino nas relações socioculturais contemporâneas é Guilherme Durães, escritor e diretor de teatro com enorme bagagem na produção de textos que abordam as contradições entre o existir e o ressignificar-se enquanto simbologia do feminino.

“A ideia de oferecer este espaço de divulgação é que as pessoas possam falar e divulgar seus trabalhos, falar sobre sua visão de mundo, falar de si mesmas. Iremos divulgar estes conteúdos no Blog da Lilith, nas redes sociais, na Rádio Cultura e em todas as formas de divulgação envolvidas com a Lilith”, pontua Michelle.

Fábio Campana – um elogio e um agradecimento

Segundo Michelle, uma das pessoas mais importantes no lançamento da Lilith foi o Fábio Campana, figura extraordinária que ofereceu um apoio fenomenal no lançamento da Lilith na Revista Ideias e em seu blog.

Michelle conta que o lançamento da Lilith foi inusitado justamente pelo contato que estabeleceu com o Fábio através de Marianna Camargo, então assessora de imprensa da Lilith: “Assim que ele recebeu o material da Lilith, o Fábio ligou para a Mari e disse: Adorei essa loja! Vamos publicar esse material agora mesmo! Vamos escrever um perfil dessa menina.”, conta Michelle.

E seguiram. Juntos, firmes, “Voo alto e pés no chão. E claro, uma taça de vinho nas mãos”, como bem escreve Marianna ao finalizar o perfil de Michelle na Revista Ideias.

Fábio perdeu a vida para a Covid 19 em maio de 2021. “Como é difícil e revoltante ver pessoas tão especiais indo embora dessa forma. Não fosse a realidade ser assim nua e crua, não estaria acreditando até hoje que o Fábio partiu. Lamentei profundamente esta perda, assim como lamento a perda de tantas pessoas especiais, talentosas e importantes para esta nossa rede. Todo o meu agradecimento não só pela força absurda que ele nos deu com a Lilith em oferecer tanta generosidade e simpatia, mas todo o meu respeito e admiração pela pessoa incrível que ele foi. O Fábio é inspiração para segurarmos cada onda forte dessas que tem surgido. Certamente estaria comemorando conosco este primeiro ano, se estivesse aqui”, finaliza Michelle.

