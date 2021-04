LANÇAMENTO / LIFESTYLE

Sobre as águas: conheça a nova versão da lancha Triton 300 Sport

Lancha esportiva de 30 pés traz em sua nova versão layout que privilegia ainda mais o espaço de convivência para refeições, lazer e relaxamento. Custa a partir de R$ 380 mil

Março, 2021 – Com linhas modernas, design esportivo e opções de pinturas que podem ser personalizadas com cores vibrantes, diferentes formas e tonalidades, o novo modelo de lancha de 30 pés da Triton Yachts vem encantando os amantes da náutica por unir estilo, conforto e segurança a bordo. Sucesso da marca e também muito procurada pelo público que quer ingressar no mercado náutico, a nova versão da Triton 300 Sport traz diferenciais no layout, por meio da ampliação da área de popa e modernização do espaço gourmet, que são verdadeiros convites para o lazer, confraternização e agradáveis refeições.

Com mais de 9 metros de comprimento e capacidade para receber até 10 pessoas/dia, a Triton 300 Sport também chama a atenção pelo bom desempenho, fácil manutenção e design esportivo e arrojado com primorosos acabamentos, sem contar com mobiliário de alto padrão.

Em termos de projeto, na nova versão, o solário foi substituído por um amplo sofá que integra perfeitamente com a área gourmet na popa com pia, geleira e churrasqueira. O objetivo é proporcionar conforto ainda maior e ótimas experiências gastronômicas a bordo com família e amigos.

“Sabemos que a popa é um dos lugares preferidos dos brasileiros em seus barcos. A proposta é usufruir do espaço da melhor maneira possível. Com o novo layout, facilitamos ainda mais o aproveitamento dessa área social para momentos de integração e lazer dos usuários. Com o setor náutico aquecido e as pessoas despertando cada vez mais para este tipo de lazer, a Triton 300 Sport é uma ótima opção para começar no mundo náutico. Apesar de ser considerado um barco de pequeno porte, tem espaços muito bem aproveitados resultando em amplitude e conforto em suas áreas externas e internas”, explica o diretor de marketing da Triton Yachts Allan Cechelero.

O interior da 300 Sport também é espaçoso. Possui cama de casal para pernoite e sofá que se transforma em cama adicional. Banheiro fechado com chuveiro é mais um destaque para barcos dessa categoria, além de vários espaços para armazenamento.

A Triton Yachts conta com departamento de personalização com opções de escolha de pintura, tecidos, revestimentos, motorização e equipamentos.

O novo modelo custa a partir de R$ 380 mil.

Sobre a Triton Yachts

A Triton Yachts é uma consagrada linha de barcos projetada e construída pelo estaleiro Way Brasil que está há mais de 30 anos no mercado. A marca, lançada há 20 anos, é produzida em uma área total de 31 mil m2 na região metropolitana de Curitiba (PR). Possui um portfólio variado de modelos que vão de 23 a 52 pés. Segurança, qualidade construtiva, suporte aos clientes e constante inovação em termos de design e materiais são alguns dos pilares na trajetória da marca fundada por um dos mais experientes projetistas náuticos do país.

