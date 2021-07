Fraternidade Ramatis Hercílio Maes realiza bazar com produtos doados pela Receita Federal

A casa espiritualista Fraternidade Ramatis Hercílio Maes, realiza no próximo domingo, 18/07, um bazar com itens apreendidos e doados pela Receita Federal. O objetivo da ação é arrecadar fundos para o trabalho assistencial realizado pela instituição junto à entidades carentes já cadastradas.

Aproximadamente 400 produtos serão disponibilizados ao consumidor com preços abaixo do valor de mercado. Os itens à disposição do público vão desde produtos eletrônicos como: Play Station PS4, autofalantes JBL, subwoofer para carros roteadores, peças de motocicletas, conectores e cabos de fibra ótica e de portas USB e antenas para rede digital. Também será possível adquirir mercadorias como roupas de inverno, perfumes, brinquedos, carretilhas e varas de pesca, entre outros.

O valor máximo de compras por pessoa será de 700 reais. No caso de algum produto cujo preço unitário ultrapasse este valor, a compra se restringirá apenas a esta unidade. Também haverá controle do número de itens que cada consumidor poderá adquirir. No caso, brinquedo serão15 unidades, eletrônicos 2 unidades e perfumes 2 unidades.

Os pagamentos podem ser parcelados em até 6 vezes no cartão de crédito. No caso de pagamento por PIX, em dinheiro ou em cartão de débito, haverá desconto de 10% sobre o preço da etiqueta do produto.

Procedimentos em relação à pandemia: De acordo com a direção da casa todos os procedimentos determinados pela Prefeitura Municipal de Curitiba com relação a pandemia, como distanciamento social e utilização de álcool em gel, serão estritamente seguidos. A entrada no salão se dará mediante senha disponibilizada na fila e será feita em grupos de 10 pessoas, que vão dispor de cerca de 10 minutos para aquisição dos itens.

Segundo Carlos Gurski, presidente da Fraternidade Ramatis, este é o segundo bazar realizado com produtos apreendidos pela Receita Federal. O primeiro aconteceu em 2019 e foi muito bem-sucedido. Recentemente a instituição foi reconhecida pelo município como uma unidade de Utilidade Pública Municipal.

“Estamos com uma expectativa muito positiva em relação ao bazar, até porque recebemos excelentes produtos da Receita Federal. O valor arrecadado com a iniciativa vai nos ajudar na manutenção do trabalho assistencial que é desenvolvido pela nossa Fraternidade”, afirma. Ainda de acordo com a entidade, todos os produtos doados pelo órgão federal são legalizados, mas não podem ser utilizados para revenda e serão comercializados sem nota fiscal, pois são oriundos de apreensão fiscal.

SERVIÇO: Bazar da Fraternidade Ramatis Hercílio Maes com produtos apreendidos pela Receita Federal.

DATA: 18 de julho de 2021

LOCAL: Rua Tobias de Macedo Júnior, 246 – Faculdades Espírita do Paraná UNIBEM – Auditório Leon Denis – Telefone 3089-5059 – Curitiba PR

HORÁRIO: das 09h00 até o final do estoque

Mais informações com Beatriz Nedeff

beanedeff@yahoo.com.br

41 99623-0615