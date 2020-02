As diversas expressões da rua Saldanha Marinho.

Uma das ruas mais antigas da cidade se divide entre trecho menos glamoroso, porém comercial , no Centro, e região da Praça da Espanha, no Batel, um dos pontos mais valorizados da capital.

Em Curitiba, Saldanha Marinho dá nome a uma importante rua localizada que liga o bairro Campina do Siqueira ao centro da cidade. A Rua Saldanha Marinho tem cerca de 4,0 km de extensão e corta importantes pontos da cidade como a Praça Espanha, a rua mantém até hoje a presença dos casarios mais antigos da cidade.

Início da Rua Saldanha Marinho, no Centro, atrás da Catedral: trecho reúne estabelecimentos e imóveis antigos que contam uma parte da história de Curitiba.

Quem percorre cerca de quatro quilômetros da Rua Saldanha Marinho não tem dúvidas de que o endereço é uma via de muitas faces. Do ponto inicial, no setor histórico da capital, ao final, quando encontra a Rua Major Heitor Guimarães.

Seguindo em direção ao oeste da cidade, já na altura do bairro Campina do Siqueira, a via assume de vez o seu lado residencial com uma sucessão de casas térreas e sobrados que, somados à calmaria do trânsito, transformam a Saldanha Marinho em uma verdadeira “rua de bairro”.”

O logradouro corta áreas marcadas pelas reivindicações dos comerciantes para que se iniciei imediatamente a revitalização da rua da quadra que vai da catedral até a rua Visconde de Nacar . Na outro extremo da rua, afastando do se do centro, onde ela termina no Campina do Siqueira , esquecida se encontra sem asfalto . Na região do Bigorrilho próximo a Praça da Espanha, comerciantes estão satisfeitos, obrigado!

