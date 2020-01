Warungue-se! Ben Klock retorna às pistas do Warung na temporada de verão 2020

O alemão Ben Klock e o italiano DJ Tennis comandarão as pick-ups da festa no dia 10 de janeiro; ingressos já estão à venda

Com uma programação intensa de verão, o Warung já deu início a 2020 com o sucesso de Kolombo, o retorno do DJ Sasha e todos os artistas que se destacaram na pista Garden e Inside. Agora, chegou a vez do Ben Klock e do DJ Tennis apresentarem sets para ficarem na memória do público. Para completar o time, o residente Renato Ratier, Eli Iwasa, Leoz, Mandi e Gutto Serta prometem agitar a noite do dia 10 de janeiro.

Conhecido por ser a referência do techno, Klock estreou no Templo da música eletrônica no carnaval de 2014. Logo na primeira apresentação, foram duas horas de um estilo musical singular com sets profundos que conquistou fãs. Quase seis anos depois, o residente de um dos clubes mais respeitado do mundo, Berghain, retorna ao Warung com suas habilidades e bagagem musical do melhor da mistura de techno e house.

Antes mesmo de iniciar seus estudos em ciência da computação, o DJ Tennis já participava de bandas e tocava em discotecas. Desde então, começou sua carreira como DJ com produções ecléticas que se tornaram trilhas sonoras de filmes e comercias com influências de sons melancólicos. Foi em 2010 que o artista começou um novo selo inspirado no techno e pop chamado “Life and Death”. Como um dos headliners da noite, ele retorna ao Club para levantar a pista Garden.

Os ingressos para a festa estão à venda a partir de R$ 110 no site do Warung Beach Club, nos pontos oficiais localizados no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas ticketeiras Blueticket e EventBrite, e na Warung Store (Balneário Shopping).

Saiba um pouco mais sobre os artistas e quem serão as atrações das próximas datas:

Ben Klock: A capacidade do DJ e produtor de fazer com que todas as pessoas dancem é uma das habilidades que chama atenção nas pistas. Reflexo disso é a variedade de artistas que ele trabalha, entre as parcerias estão Kerri Chandler e Robert Hood. Em 2006, Klock fundou o selo Klockworks que foi essencial para o início de carreira de muitos artistas como Trevino, DVS1 e Etapp Kyle.

DJ Tennis: Nascido nos anos 70, Manfredi Romano, conhecido mundialmente por DJ Tennis, é o fundador da DAZE, primeira agência de reservas italiana exclusiva para música eletrônica. O talento não veio da família, o italiano desenvolveu sua habilidade através do gosto pelo estilo, o que fez com que se tornasse também responsável por alguns dos mais importantes festivais da música underground da Itália, como o Festival Elita em Milão e o Festival Dissonanze.

PROGRAMAÇÃO DE VERÃO WARUNG BEACH CLUB

Data: 17 de janeiro

Atrações: Damian Lazarus, Enrico Sangiuliano, H.O.S.H, Alex Stein, Boghosian, Tarter Ro Trombini.

Data: 25 de janeiro

Atrações: Mind Against (all night long), Magdalena, o Andre Buljat e B-Vision.

Data: 07 de fevereiro

Atrações: Chris Liebing, Cuartero, D-Nox, Gabe, Fran Bortolossi e ZAC.

__________________

Warung Beach Club

Data: 10 de janeiro de 2020

Horário: abertura do templo às 21h

Endereço: Av. José Medeiros Vieira, 350 – Praia Brava, Itajaí (SC)

Ingressos: www.warungclub.com | Blueticket e EventBride | Warung Store (Balneário Shopping).