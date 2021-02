O empresário Wagner Ferreira Marques dos Anjos é um apaixonado por empreendedorismo.

Nosso indicado ao Prêmio Melhores do Ano 2020 é formado em administração de empresas e possui várias pós-graduações na área. Começou sua carreira trabalhando em bancos, enquanto em paralelo desenvolvia uma série de negócios variados. Foi também consultor de empresas no SEBRAE e partiu para a área educacional, dando aulas de graduação e pós-graduação, tornando-se depois educador de jovem aprendiz.

No final de 2016, ele estava procurando um novo negócio para investir, mas ainda sem nada muito bem definido.

Certo dia, ele comprou uma cadeirinha para andar de carro com seu filho, que mora no Rio de Janeiro e veio passar as férias aqui. Após esse período, ele precisou vender o equipamento e, ao anunciá-lo na Internet, muitos se interessaram. O empresário viu nisso uma oportunidade de negócio e assim nasceu a Vivi Carrinhos de Bebê.

Em seguida, Wagner comprou um Bebê Conforto e vendeu rapidamente outra vez. Passou então a comprar carrinhos de bebê usados, fornecendo os produtos higienizados, com manutenção realizada e uma embalagem caprichada. Posteriormente, ele abriu a loja e começou a trabalhar apenas com produtos novos.

Diariamente, a Vivi atende uma média de 80 a 100 pessoas do Brasil inteiro. Os carrinhos de bebê são comprados de distribuidores cadastrados e vendidos com selo de garantia do Inmetro, certificação e nota fiscal, além de prestarem assistência técnica.

No início da pandemia, a primeira providência tomada foi fechar a loja no mês de abril e todos os funcionários ficaram em casa. À medida que o comércio foi sendo liberado, eles voltaram ao trabalho internamente para a manutenção dos empregos dos funcionários.

Para lidar com o baque, o empresário adotou como estratégia negociar acordos com as distribuidoras para vender mais barato, apostando nas vendas em quantidade. A medida deu certo e a empresa conseguiu crescer durante o período.

Seu maior compromisso é com o bom atendimento de seus clientes. Por isso, a parte mais gratificante de seu trabalho é, para ele, ver o sorriso no rosto das mamães e papais, por obterem o que sempre desejaram e por um valor justo, além de poder ver posteriormente as fotos dos bebês nos carrinhos.

A Vivi possui excelentes recomendações no Google e nas mídias sociais e quando sua empresa é indicada a novos clientes, Wagner vê nisso um atestado da qualidade de seu trabalho.

A infância de um filho é um dos momentos mais marcantes para os pais e, com seus carrinhos, o Wagner ajuda as famílias a criar memórias que durarão por toda a vida.

Vivi Carrinhos de Bebê

Endereço: Edifício Paramount – Av. Rep. Argentina, Nº 357 – Loja 04 – Água Verde, Curitiba

(41) 99540-7682

https://www.vivicarrinhosdebebe.com/