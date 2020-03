Usina Reggae Legends vai trazer grandes nomes do reggae mundial para Curitiba

A primeira edição do evento, que será realizado nesse mês de março, terá como grande atração a jamaicana The Wailers, lendária banda de Bob Marley

No dia 21 de março, a cidade de Curitiba vai ganhar um novo festival musical: o Usina Reggae Legends. O evento, produzido Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a MCA Concerts, vai celebrar o reggae, um dos ritmos musicais mais executados no Planeta, carregando uma mensagem de amor e união. Em sua primeira edição, o festival terá como grande atração a lendária The Wailers, considerada a maior banda da história do reggae mundial.

O grupo The Wailers fez história acompanhando Bob Marley em turnês em todos os cantos mundo entre os anos de 1972 e 1981, executando canções inesquecíveis como “Is this love”, “No woman, no cry” e “Three little birds”, e foi a pedido do próprio cantor que a banda continuou em atividade, mesmo após a sua morte. Bob Marley & The Wailers já venderam mais de 250 milhões de discos em todo Planeta, com destaque para o incrível álbum “Exodus”, lançado em 1977, eleito o “Melhor Álbum do Século” pela Time Magazine e pela Rede BBC.

Liderada pelo baterista Aston Barrett Jr e com vocais de Josh David Barrett, a banda The Wailers apresentará ao público curitibano uma experiência única, com o verdadeiro espírito do reggae e um repertório recheado de grandes sucessos e canções célebres de Marley, trazendo o som genuíno que nasceu Jamaica. Completam a superformação do The Wailers os músicos Donald Kinsey, Wendel “Junior Jazz” Ferraro, Owen “Dreadie” Reid, Andres Lopez, Shema McGregor e Anne-Marie Thompson.

Programação completa

Além da lendária banda The Wailers, o 1º Usina Reggae Legends contará com várias outras atrações. A programação trará, também, shows das bandas Djambi, uma das pioneiras do reggae no Sul do Brasil, com sete álbuns gravados e muitos hits que ganharam o país; Namastê, uma das grandes referências do reggae no Estado do Paraná; e Sr. Banana, grupo curitibano de rock, reggae, dancehall, ska e reggaeton, que ganhou destaque nacional na década de 1990.

A primeira edição do Usina Reggae Legends, com show das bandas The Wailers, Djambi, Namastê e Sr. Banana, será realizada no dia 21 de março, na ReConcert – Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 05 – Prado Velho), com portões abertos a partir das 16h. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão disponíveis no site https://www.eventim.com.br/thewailers. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento e da MCA Concerts.