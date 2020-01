Troféu Imprensa Folha do Batel 2012

A originalidade do designer do troféu Imprensa 2012 Folha do Batel foi uma homenagem ao nome do Bairro Batel, cuja historia popular consta as tradicionais chegadas de festas religiosas, onde, na ocasião, teria naufragado um batel (pequena embarcação)

Batel é um termo náutico proveniente do latim battelum e, em sentido lato, significa barco (no francês bateau e o inglês boat) . O termo Batel, segundo o dicionário Houaiss, refere-se à embarcações miúdas. Segundo o mesmo dicionário, a embarcação servia aos navios antigos(naus) para transporte, por exemplo, de pescado. Quando um navio não é capaz de chegar a um determinado local, utiliza-se o Batel, pois, por causa de seu tamanho, é quase

sempre possível sua passagem em locais pequenos. A finalidade de um Batel assemelha-se à de um barco, canoa ou bote, tornando estes sinônimos de Batel. A única diferença entre os termos é a época em que foram utilizados – enquanto canoa e bote são termos mais atuais, batel é mais antigo. Este foi muito utilizado por Gil Vicente, em sua obra Auto da Barca do Inferno , assim como a citação de Pero Vaz de Caminha utilizando o termo batel em sua carta a El Rei

Dom Manuel.

E como dizia nos versos de Fernando Pessoa

“Navegar é preciso; viver não é preciso”.

Quero para mim o espírito desta frase,

Transformando a forma para casar como eu sou:

Viver não é necessário; o que é necessário é criar.

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.

Só quero torná-la grande,

ainda que para isso tenha de ser o meu corpo

e a (minha alma) a lenha desse fogo.

Só quero torná-la de toda a humanidade;

ainda que para isso tenha de a perder como minha.

Cada vez mais assim penso.

Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue

o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir

para a evolução da humanidade.

É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.

Festa de comemoração 12 anos Jornal Folha do Batel

Frase: O “Reconhecimento” é um dos fatores

de sucesso mais importantes para nós

mortais. Pouco adianta atingirmos um

determinado sucesso se não formos

reconhecidos.

Relação de Homenageados

1) Petrus Construtora – Empreendimento Forest Hills

2) Maison Batel Soho

3) Bee Convites by Gheisa Mehl –Santa Maria Papéis

4) Maria Inês Pierin Borges da Silveira

5) Cultura Inglesa

6) Dra Cássia Fuganti

7) Grupo Consai – Soraya Francisca Dinkhuysen Oliveira

8) ACP- Associação Comercial do Paraná

9) Osval Dias de Siqueira Filho- Tiom Kim

10) Filla & Munhoz da Rocha Advogados Associados

11) Lorena Schwartz Advogada

12) Centro Europeu

13) 5 à Sec Lavanderias

14) Linnus Institute – Dra Ulyssea M. da Costa Duarte

15) MGM Operadora Turística

16) Vitaclin – Estética e Bem Estar

17) Par Ideal –Sheila Chameki Rigler

18) Bello’s Car

19) Dra Mara Lúcia Cordeiro

20) Toque de Classe- Ivani Cunha Magalhães

21) Domingas Cabeleireira

22) Riccardo Guerra

23) Paulo Rink

24) Confeitaria e Panificadora Favo & Mel

25) LIDERANÇA HOME DESIGN

26) Arthur Caliman

27) Mariáh Eventos

28) Marina Nessi

29) Robótica Educacional

30) Joalherias Aristides – Hilda Machado

31) NA PRAÇA- PÉRES KREITCHMANN JUNIOR

32) Geni Wagner

33) Faculdades Spei

34) Colégio Dom Bosco

35) IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

36) Cini Bebidas

37) Salomão Soifer –Presidente do Grupo Soifer

38) Petit Ballet

39) Pro House Colchões

40) Leandro Karam

41) Noivas Curitibanas -Fabiano Almeida