O Jornal Folha do Batel , “Autora do Troféu Imprensa Melhores do Ano de 2.012 , Celebra X-Games 2.013 e do Prêmio M.E.B 2.013 (Musica Eletrônica Brasileira), juntamente com Associação do Dj´s presidida por Sandro Tanck e Produtores apresentou o “Troféu Imprensa do Paraná “- EXCELENCIA E QUALIDADE DO PARANÁ 2014 , uma homenagem as melhores empresas do ESTADO DO PARANÁ.

As empresas e profissionais classificados em receber , foram indicados ao troféu , por tempo de experiência , diferencial no mercado de trabalho , satisfação dos clientes , reconhecimento da marca e notoriedade empresarial .

O evento teve como objetivo a valorização dos empresários , integrados na comunidade que geram empregos , qualificando os serviços prestados a sociedade.

As indicações foram feitas através de pesquisa realizada entre sindicados, federações e entidades de classes. Através do ranking da revista Exame edição 40 anos, Melhores e Maiores empresas do Brasil, e através de indicação de pessoas formadoras de opinião (empresário, jornalista, colunista social e publicitário ).

As empresas e prestadores de serviços foram homenageadas na Solenidade de honraria no Castelo Trevizzo, com sede nessa capital na Av Manoel Ribas, 4289 bairro Santa Felicidade no dia 25 de setembro do corrente ano , as 20 horas .

Na Solenidade contamos com presença das seguintes empresas e personalidades :

Categoria Telecomunicação:

1) Celepar

2) Vivo

3) Sercomtel

4) Abrigo Virtual

Categoria Industrial :

5) Daf Caminhões

6) Renner Coatings

7) Haas do Brasil

8) Morena Rosa Group

9) Multimundial

10) Trox do Brasil

11) Nestlé

12) Repar ( Petrobras )

13) Arauco do Brasil

Categoria Empresarial:

14) 7 Camicie

15) Grupo Gazin

16) RVS Turismo

17) Uniprime Cooperativa de Crédito

18) Confeitaria Favo e Mel

19) Interage Administradora de Condomínio

20) Construtora Triunfo

21) Engenharia Setchene

22) Complexo Pequeno Príncipe

23) Grupo Dom Bosco

24) Vimo Foto e Video

25) Helisul taxi aéreo

Categoria Estética

26) Linnus Institute

27) Golden Hair Cabeleireiros e Estética

28) Newestetic

29) Clinica Innova

Categoria Personalidade:

30) Salomão Soifer

31) Dra Mara Cordeiro

32) Ângelo Hasse

33) Romauro Santos

34 ) Tiom Kim