Troféu Celebra X Games 2013

Troféu Celebra X Games 2013Celebra X Game foi um evento organizado pelo Jornal Folha do Batel que prestou uma homenagem aos nossos Skatistas que contribuíram para Título de Curitiba Capital do Skate com mais de 30 mil adeptos

O Designer da logo marca do Troféu Celebra X Games foi inspirado nos 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e água. E o um shap em acrílico .

Skate For Fun o melhor dizendo Divirta-se andado de skate “ Talvez essa seja uma das melhores maneira de descrever a verdadeira sensação de skate “ skate surgiu na década de 70 , na Califórnia, quando os surfistas cansado das marolas do mar, resolve colocar rodas em pequenas pranchas de madeira, deslizando por ladeiras, calçadas e ruas. Até chegar a ao Brasil.

A Diversão virou estilo de vida, depois profissão, hoje uns dos esporte mais praticado no Brasil , com mais de 3 milhões de adpeptos no Brasil.

Os benefícios físicos, psíquicos e comportamentais adquiridos com a prática do skateboard não são poucos. Vale listar alguns deles como concentração, sociabilidade, cooperação, equilíbrio, coordenação motora, agilidade, leveza, lateralidade, resistência, força, rapidez, e flexibilidade.

O skate ganhou a rua e também coração dos brasileiros , por muitos motivos temos hoje para comemorar Celebra X –games no Paraná e agradecer ao skatista , e o apoio da Secretaria do Esporte do Paraná, Governo do Paraná, Deputado Estadual Ney Leprevost, Vereador Chico Uberaba, Lojas Anjus, Toca e Jah Light e grafica Igna, Jokers Pub e Mix FM .

1) Ítalo Romano

Um skatista guerreiro , o curitibano que começou a skatear depois que foi atropelado por um trem e perdeu as pernas. Sua vontade de andar de skate vinha antes do acidente e só depois da tragédia teve a oportunidade de ter um e acabou se libertando da cadeira de rodas, O skate mudou a sua vida. Foi algo que lhe trouxe felicidade e auto-estima

Através do Programa do Luciano Huck Ítalo Romano enfrentou (e venceu) os 27 metros de altura da megarrampa , na Califórnia de Bob Burnquist, provando que limites foram feitos para serem quebrados.

2) Cristian Barrera

Cristian Barrera, o “Chileno”, um dos primeiros skatista profissionais do Paraná, um dos skatista mais influenciadores do skate, já anda de skate há 23 anos, sempre em constante crescimento e evolução. Cristian consegue sempre estar um passo a frente, graças a seu talento e sua dedicação, sempre visível em cada sessão.

3) Marcos Matoso – Cão

Ele escolheu o Skate como seu estilo de vida e hoje é sua profissão.

Alguns dos mais importantes títulos e campeonatos descritos:

Campeão do Circuito Brasileiro amador em 2001 no Rio De Janeiro, 10º décimo colocado no crail word cup (campeonato mundial) em São Bernardo do Campo SP e portador de inúmeros títulos regionais.

4) Ferrugem

Ele é considerado um dos maiores skatistas de Street de todos os tempos.

Rodil de Araújo Jr., também conhecido como Ferrugem (nascido em 12 de abril de 1979), comemorou na festa seus 34 anos .

Dentre os principais títulos dele estão:

7 ouros nos X Games.

12 vezes campeão brasileiro profissional

Bi campeão Mundial

Bi campeão Americano

Hoje Casado com Patricia Gioelo é pai de família , residindo em Matinhos, possui a sua própria marca de shap.

5) Alex Carolino

Desde os 11 anos de idade já demonstrava aptidão sobre as rodinhas, esse curitibano já viajou o mundo através do Skate.

Os lugares que mais curti treinar , pista do Atlético, na Drop dead skate park e pelas ruas de Curitiba

Foi através do Skate que ele encontrou seu segundo amor , sua esposa Carol , ele é o pai de Isabeli.

Alguns titutos conquistados :

3 º lugar no Matriz Skate Pro 2012

5º lugar Redbull Manny Mania(USA New York 2011)

25 ºTampa Pro (USA Florida) 2013

6) Ronaldo Miranda

Jornalista e Repórter Esportivo , foi representante de marcas de skate, Fundador e Presidente da Associação de Skate de Curitiba em 1990.

Recebeu prêmios como Destaque de Mídia de vários veículos de comunicação como Caderno Fun, Gazeta do Povo, RPC TV ( TV Globo) , SBTTV, Conexão do Jornal do Estado , SPORTV, Transamérica e outros.

Estreou em 1992 na Estação Primeira com o primeiro programa de radio(Skate Session) . A TV aconteceu um ano depois na emissora CNT, em rede nacional e desde então são mais de 500 hrs de skate na TV e Radio.

Sua mais nova estréia será ainda em Junho de 2013 com a 21ª Temporada do Skate Session pela ÓTV.

7) Mike Rodrigo Vieira da Silva

Mike R. Vieira, mais conhecido com Digo iniciou seu trabalhos no skate desde 2008, na antiga pista da CWB, chamado projeto 180°, e posteriormente virou a igreja de skatistas chamada Congrega Church onde lidera atualmente.

O parceria com Red Bull e Adidas International , Mike iniciou na Nova Zelandia, na cidade de Wellington com Skatistas locais. Hoje é um dos curitibanos que realizam mais projetos internacionais com Skate, que vai pela America Latina, Europa, Estados Unidos e em 2013 inicia no Leste Europeu onde recebeu vários prêmios internacionais.

O Curitibano através de campeonatos de Skate busca a socialização e promoção do skate pelo mundo.

8) Daniel Vieira

Atleta local da pista do Gaucho , adepto ao estilo Street, começou muito cedo a ganhar os campeonatos de skate , se destacando no cenário local , nacional e internacional, umas das revelações do Paraná .

Bi campeão brasileiro

Penta Campeão Europeu em 2008

Atualmente empresário de uma das marcas de shap mais vendidas no Brasil.

9) Andre Carneiro AC

A vida de um paranaense nascido em Ponta Grossa , que veio morar em Curitiba

e que aos 18 anos de idade foi para os EUA para correr atrás dos seus sonhos. Vendeu inclusive seu skate para conseguir comprar a sua passagem.

Sua vida desde pequeno foi ligada ao skate e a musica, seu sonho era ser um atleta profissional e fundar uma marca para este segmento

Lá nos EUA ele trabalhou na Construção civil, e através deste trabalho conseguiu conquistar o seu maior sonho a sua própria marca EX13NY, empresa de roupa e acessórios para o segmento do Skate. Em 2008, depois de 7 anos lá fora, ele retornou para o Brasil para dar sequencia aos seus sonhos e ideais, no seu pais, fazendo com que o Skate e o rap paranaense fossem inclusos do cenário nacional.

Através da sua musica e pelo seu amor ao skate , levantou a cena do Rap em Curitiba, trazendo artistas de renome como Mimes e 50 cent ( fifty cent) , promoveu vários campeonatos revelando alguns skatistas paranaenses.

AC faleceu a 1 ano atrás, devido a um tumor cerebral, mas continuará sendo lembrado por todos amigos queridos que obteve nos seus 33 anos de vida .

Sua ultima loja estava localizada na Praça 29 de março. A marca continua nas ruas para mantermos vivos os seus sonhos.

Foi representado no evento pela sua mãe Marilda Borba Carneiro e sua irmã Tatyelle Borba Carneiro Muchinski recebeu o troféu Celebra X Games

Fotos : Ale Belini