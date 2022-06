TITÃS REVIVEM DISCO ACÚSTICO EM TURNÊ COMEMORATIVA

“O projeto Titãs Trio Acústico, que traz os três remanescentes originais Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Belloto, recria sucessos da banda. A apresentação em Curitiba está marcada para o dia 24 de junho no palco do Guairão”.

Os Titãs são incansáveis. Depois de lançar CD e DVD da primeira ópera rock brasileira, “Doze Flores Amarelas”, e os três EPs da série Trio Acústico, com um mix de grandes sucessos, o grupo realiza o desejo de fãs que exigem desde 2017 uma comemoração pelos vinte anos do clássico Titãs Acústico MTV. Título mais vendido da discografia dos Titãs, com mais de dois milhões de cópias vendidas desde o lançamento em 1997, ganhador de discos de ouro, platina e diamante, o álbum Titãs Acústico MTV ganha o formato e o clima revividos pela banda em show que vem percorrendo o Brasil. Com realização da Prime, a comemoração pelos vinte anos desse clássico chega a Curitiba no próximo dia 24 de junho em única apresentação no palco do Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 21h15.

Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto cavaram um tempo em suas agendas e montaram um show afetivo e despojado, em que os três – munidos apenas de violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo – recriam canções do Titãs Acústico MTV e acrescentam outras pérolas de seu repertório, como “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, “Toda Cor” e muitas outras. Esse show ainda contará com as participações especiais de Mário Fabre e Beto Lee. O espetáculo é dirigido por Otávio Juliano.

Entre as canções, Branco, Britto e Tony – chamados pelos fãs de Trio de Ferro – contam histórias e trocam ideias com o público, aproveitando o clima intimista do show, coisa rara em sua longa carreira.

Equilibrando glórias do passado e desafios do futuro, os Titãs contemplam o presente em mais uma grande celebração.

A ideia do grupo é que Titãs Trio Acústico seja show despojado, de clima mais íntimo. Paralelamente a banda continuará em trânsito pelo Brasil com a turnê da ópera-rock Doze flores amarelas (2017) – espetáculo teatral já disponível em DVD – e com um terceiro show de formato elétrico, Enquanto houver sol, cujo roteiro é formato por mix de sucessos de todas as fases da banda.

Os ingressos já estão à venda e os valores custam a partir de R$60,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clube Prime e portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Sergio Britto – Voz, piano e contrabaixo

Branco Mello – Voz, violão e contrabaixo

Tony Bellotto – Voz, guitarra acústica e violão

SERVIÇO:

TITÃS – Trio Acústico

Quando: 24 de junho de 2022 (Sexta)

Local: Teatro Guaira ((R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários:

Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$60,00 (meia-entrada) + taxa adm

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro Guaira (de terça a sábado, das 12 às 21 horas).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre