The Wailers, lendária banda de Bob Marley, confirma show em Curitiba, no mês de agosto

A apresentação “One World” será realizada no dia 17 de agosto, na icônica Ópera de Arame. Os ingressos custam a partir de R$ 220

O grupo The Wailers fez história acompanhando Bob Marley em turnês em todos os cantos mundo entre os anos de 1972 e 1981, executando canções inesquecíveis como “Is this love”, “No woman, no cry” e “Three little birds”, e foi a pedido do próprio cantor que a banda continuou em atividade, mesmo após a sua morte. Bob Marley & The Wailers já venderam mais de 250 milhões de discos em todo Planeta, com destaque para o incrível álbum “Exodus”, lançado em 1977, eleito o “Melhor Álbum do Século” pela Time Magazine e pela Rede BBC.

Em Curitiba, os jamaicanos vão apresentar o show inédito que traz um set especial de músicas do repertório de Bob Marley e também músicas do álbum “One World”, primeiro trabalho do grupo em 25 anos, indicado ao Grammy 2021 na categoria Melhor Álbum de Reggae. O espetáculo tem como base o principal legado do reggae mundial na voz de Aston Barrett Jr, considerado por muitos como realeza do reggae por ser filho do lendário baixista de Bob Marley & The Wailers, Aston “Familyman” Barrett, sobrinho do baterista de Bob Marley & The Wailers, Carlton “Carly” Barrett, e neto do “pai do reggae”, Joe Higgs, considerado mentor e professor de Bob Marley.

O show da banda The Wailers será realizado no dia 17 de agosto, na Ópera de Arame (Rua João Gava, 920), a partir das 19h, com show de abertura da banda Sr. Banana. Os ingressos custam a partir de R$ 220 e estão disponíveis no site www.eventim.com.br/artist/the-wailers. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento e da MCA Concerts.