The Wailers anuncia nova data para show em Curitiba

Show que sofreu adiamento devido as medidas contra a pandemia acontecerá dia 16 de agosto na ReConcert

Com o aumento no número de casos do COVID-19 no Brasil e seguindo as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, a turnê da banda jamaicana The Wailers, que passaria por Curitiba no dia 21 de março, teve suas datas adiadas. Agora, a Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a MCA Concerts, produtores responsáveis pela apresentação na capital paranaense, anunciam o dia 16 de agosto como a nova data para o tão esperado show, que faz parte da programação do 1º Usina Reggae Legends.

O grupo The Wailers fez história acompanhando Bob Marley em turnês em todos os cantos mundo entre os anos de 1972 e 1981, executando canções inesquecíveis como “Is this love”, “No woman, no cry” e “Three little birds”, e foi a pedido do próprio cantor que a banda continuou em atividade, mesmo após a sua morte. Bob Marley & The Wailers já venderam mais de 250 milhões de discos em todo Planeta, com destaque para o incrível álbum “Exodus”, lançado em 1977, eleito o “Melhor Álbum do Século” pela Time Magazine e pela Rede BBC.

Além da banda jamaicana, o Usina Reggae Legends, também contará com shows das bandas Djambi, Namastê e Sr. Banana. O evento será realizado na ReConcert, casa de shows que faz parte do complexo Usina 5, um dos principais espaços para eventos culturais alternativos de Curitiba, e terá os portões abertos a partir das 14h.

Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para a nova data de apresentação, sem necessidade de troca. Além disso, quem optar pela manutenção terá direito à compra de um novo ingresso com 50% de desconto (válido para ingressos inteiros).

A primeira edição do Usina Reggae Legends, com show da banda The Wailers, será realizada no dia 16 de agosto, na ReConcert – Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 05 – Prado Velho), com portões abertos a partir das 14h. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e estão disponíveis no site https://www.eventim.com.br/thewailers. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento e da MCA Concerts.