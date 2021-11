Suco de Clorofila: primeira receita da Alimentação Viva

Para quem não sabe, a Clorofila é o sangue das plantas e está presente em qualquer folha verde comestível.

Quando ingerido em jejum, este suco colabora para a desintoxicação das funções corporais, regeneração dos tecidos, liberação de radicais livres, o que favorece nossos estados de saúde e bem-estar. Proporciona vitalidade, disposição física e alegria de viver.

Segundo Fabio Lacerda, empresário e responsável pela Spiro Giro de Curitiba , a empresa fornece há 5 anos diariamente um programa de variedades em sucos verdes de Clorofila, alimentos do suco são locais e orgânicos, seguindo os princípios do alimento vivo, relacionada ao Projeto Terrapia.

Fundada em 1997, a Associação Terrapia é desenvolvida por meio do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz). Referência na alimentação viva, o projeto conta com atividades gratuitas, feitas sempre em grupo, como: dicas para escolher o alimento, germinar, preparar e saborear refeições que não precisam ser cozidas, n nem mantidas em geladeira. A ideia é disseminar princípios e hábitos de vida ecológicos.

Como fazer o suco de clorofila ?

Tudo depende do seu planejamento, se você quer tomar suco pela manhã, comece germinando sementes na manhã do dia anterior…

Ingredientes: 2 maçãs, folhas verdes co- mestíveis, 1 xíc. sementes germinadas.

As folhas verdes comestíveis são aquelas que você encontra no mercado ou hortifruti: alface, acelga, brócolis, chicória, couve. Quanto mais verde, mais clorofila tem.

É interessante usar folhas aromáticas em pouca quantidade, pois são medicinais: hortelã, salsa, alecrim, menta, capim limão, entre outras.

1. Germine 1 xícara de sementes (as mais indicadas para o suco são as sementes com casca, pois serão coadas: girassol, alpiste, painço, senha…)

2. Corte as maçãs em quadrados pequenos. Tire as sementes.

3. A medida de folhas é 1 copo de liquidificador cheio por pessoa. Lave e rasgue as folhas.

4. Bata as maçãs no liquidificador com o auxílio de um pepino ou uma cenoura. Soque o pepino no liquidificador com as maçãs no fundo, como se fosse um pilão (o pepino não é um ingrediente). À medida que as maçãs forem se dissolvendo, junte as folhas e soque-as com o pepino.

5. Com o auxílio de uma bacia, despeje a mistura batida no liquidificador em um coador de voal. O objetivo é espremer o coador para retirar a água de dentro dos vegetais frescos.

6. Com o líquido obtido pelo coador, bata as sementes germinadas no liquidificador e coe novamente. Está pronto! Experimente fazer todos os dias…

Por que o suco não leva água?

Pesquisadores descobriram que a clorofila das plantas consiste em uma composição química muito semelhante à nossa hemoglobina. Esta composição se desestrutura quando adicionada água ou qualquer fruta que não seja a maçã (possui pH neutro).

Desse modo, um suco de clorofila emite a mesma resposta que uma carga de hemoglobina sendo ingerida pelo organismo humano.

Por que tomar o suco pela manhã?

Absorvemos os alimentos que consumimos entre 10h e 18h. Metabolizamos, das 18h às 5h. Eliminamos entre 5h e 10h. Durante a manhã, portanto, devemos equilibrar os nossos ritmos internos, canalizando-os para eliminação, o que o Suco de Clorofila colabora e muito!!! (Dr. Soleil, 2006).

Por que se chama suco da Luz do Sol?

O processo de fotossintetizar a Luz do Sol (fotossíntese) é traduzido na planta pela produção de clorofilatra. Por isso, o suco também é conhecido como Suco da Luz do Sol.

Por que devemos germinar sementes para o suco?

O suco de Clorofila é altamente desintoxicante, porém, não basta desintoxicar, é preciso se alimentar. Nesse caso, as sementes germinadas correspondem ao alimento que dará sustentação e permitirá que o suco seja ingerido e mantido no nosso corpo em jejum durante a manhã

Serviço e atendimento delivery :

Spiro Giro

As entregas dos sucos são diárias em domicílio . Todas as manhãs sendo cada dia um suco diferente.

https://www.instagram.com/spirogirosucosvivos

whatsapp : (41) 99690-6326