STUDIO ROCK TATTOO Categoria: Tatuagem

Quem não tem uma tatuagem hoje em dia, não é mesmo? É uma verdadeira febre, estampando os corpos em um verdadeiro desfile de formas e cores. Mas as tatuagens são mais do que estilo e técnica: são também marcas de personalidade, símbolos visíveis que ajudam a construir a identidade de quem as tem . Ajudar as pessoas a se expressarem por meio de suas tatuagens é o trabalho dos sócios Eder Dambroski e Elton Boczkovski Egeia, do Studio Rock Tattoo.

Apaixonados por desenhar e por tatuagens, juntos transformaram o hobby em profissão, mudando de vida e realizando os sonhos de seus clientes. Seu trabalho se destaca pela qualidade e versatilidade, realizando ilustrações corporais dos mais variados estilos, de figuras hiper-realistas a personagens de desenhos animados, para melhor atender seus clientes.

No Studio Rock Tattoo, os apaixonados por personalização do próprio corpo poderão também fazer aplicação de piercings e os que pretendem seguir carreira na área poderão contar com uma variedade de cursos, dos módulos básico ao avançado, com quem entende do assunto.

Para Eder, o maior desafio em sua profissão é se manter atualizado, para que o fluxo de clientela se mantenha consistente. Para isso, a dupla de tatuadores busca sempre estar aprimorando seus conhecimentos e pondo em prática para melhor atender os clientes.

A dupla acredita que com seu trabalho podem ajudar a expor as ideias e os sentimentos de cada pessoa por meio da tatuagem, carregando como maior orgulho os sorrisos de felicidade de cada pessoa que confiou na qualidade de seus serviços, isto porque é uma arte que exige uma imensa responsabilidade, que Eder e Elton realizam com dedicação.

É com essa dedicação, criatividade e amor por servir às pessoas que o trabalho dos tatuadores do Studio Rock Tattoo merece estar entre os nossos Melhores do Ano.