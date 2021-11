Sobrancelhas feitas com as técnicas da micropigmentação virou tendência em 2021 entre homens e mulheres .

Hoje as sobrancelhas revivem uma nova estação de glória: bem cuidadas, assanhadas e selvagens. Mas o importante é que sejam naturais.

Moldura dos olhos, as sobrancelhas nunca ganharam tanto destaque quando o assunto é beleza. Finas, arqueadas, cheias, curvadas, elas passaram por modismos e tendências ao longo dos anos . A micropigmentação veio como recurso para deixá-las mais bonitas.

Tudo depende do ângulo e do formato do rosto de cada um. É importante que o profissional faça o estudo de visagismo, uma avaliação prévia ao procedimento que ajuda a saber qual o melhor formato e cor para as sobrancelhas, sempre buscando ressaltar a essência que a pessoa quer transmitir no seu visual.

Lembrando que tendências são voláteis e mudam a toda a hora, por isso é importante ter cuidado e pensar na preservação dos fios. O fio da sobrancelha é um pelo muito sensível. Ao remover algum fio de forma equivocada, ele pode não crescer novamente, causando um dano irreversível ao formato.

“O objetivo da Micropigmentação é fazer um trabalho que preencha as falhas nas sobrancelhas e atenda as necessidades de cada cliente mantendo a naturalidade, como um complemento de fios ou sombreamento. Hoje, a tecnologia evoluiu muito, permitindo a diminuição no uso de pigmento e a dor / desconforto na sua realização, gerando um resultado mais leve e sutil. ” Informou a Beatriz Carletto Especialista em micropigmentação em Sobrancelhas e lábios de Curitiba.

São dois tipos de micropigmentação indicados para diferentes casos, que incluem:

Sombreamento: indicado para casos onde quase não existem fios na sobrancelha, sendo necessário desenhar e cobrir toda a extensão da sobrancelha;

Fio a Fio: este tipo de micropigmentação é mais indicado para os casos onde existem fios nas sobrancelhas, sendo apenas necessário melhorar o seu contorno, evidenciar o seu arco ou tapar falhas.

MICROPIGMENTAÇÃO VIRA FEBRE ENTRE HOMENS

Não é novidade para ninguém que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência, cuidando do corpo, do rosto, dos cabelos e a micropigmentação tem virado a queridinha entre eles. De acordo com a micropigmentadora Beatriz Carletto , na maioria dos casos, eles procuram seu trabalho por indicação de um amigo ou parente e ficam impressionados com o resultado na expressão do olhar.

“A maioria dos homens sentem se encabulados em dizer que fazem o procedimento , e depois de utilizarem a técnica lamentam por não terem sido informados antes sobre o poder de reconstrução que a micropigmentação proporciona, além do carinho à autoestima, mais confiança e jovialidade “

Cristhyan Segala, 38 anos, músico (Cantor Lírico/Professor), de Curitiba comentou:

“Sempre ao me olhar no espelho, me sentia levemente incomodado pelo fato das minhas sobrancelhas serem irregulares (uma maior que a outra), além de muito finas. A micropigmentação, magistral e artisticamente realizadas pelas habilidosas mãos da Beatriz Carletto, trouxeram ao semblante do meu rosto a harmonia que eu tanto almejava ver/ter.

Com essa nova moldura em meu olhar, me sinto muito mais confiante e feliz comigo refletindo até mesmo de forma positiva na qualidade do meu trabalho, bem como nos meus relacionamentos interpessoais. ”

“A técnica permanece no rosto entre 8 e 15 meses , são aproximadamente 2:00hs para ser realizado o procedimento , para maior conforto dos clientes , usamos anestésico. “Finaliza Beatriz micropigmentadora responsável pela Beatriz Carletto Beauty.



