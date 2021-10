SINDROME POS COVID 19 : Sintomas mais frequentes e tratamentos .

O Jornal Folha do Batel falou com um especialista que esclarece a importância das consultas pós-Covid.

Entrevista com o Dr Rauph Guimarães , médico neurologista especializado em Dores Crônicas e Pós Graduação em Adequação Nutricional e Manutenção de homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas a idade . Diretor técnico Dr Rauph Batista Guimarães CRM 21350

Especialista em Neurologia RQE : 15988

Área de atuação em dor RQE : 24204

“Todos os doentes devem ter uma consulta pós-Covid no mês após a alta”, alerta especialista

Entre 10 a 87% das pessoas infetadas com COVID-19 continuam com sintomas após a alta, alguns sintomas desvalorizados e que se podem tornar crónicos. E na quantidade de sequelas que surgem como consequência e que meses depois da alta podem se manifestar de várias maneiras.

FB- Todos que testaram positivo para covid 19 deveriam passar por uma consulta posteriormente ? Quais exames são necessários ao seu ver ?

Dr Rauph – Sim todos , após 30 dias é necessários procurar um profissional especializado . Aqui na clínica realizamos exames funcionais epigenéticos e personalizados que detectam sistemas e órgãos que podem ter sequelas , deficiências nutricionais, endocrinometabólicas e imunológicas , traçar um plano terapêutico personalizado e eficiente que englobe fatores físicos, emocionais , cognitivos e sociais .

FB – O que é síndrome pós covid ? Como tem afetado a população ?

Dr Rauph – A síndrome pós covid parece ser uma doença multissistêmica que persiste por semanas a meses, as vezes ocorrendo após uma doença aguda relativamente leve. Foi realizada uma revisão de 18 mil pesquisas cientificas, identificando 55 sintomas principais que resultam em grande prejuízo na qualidade de vida de 44% dos pacientes infectados. As mulheres tem o dobro do risco de desenvolver síndrome pós covid de acordo com kings college, no estudo italiano Carfi et al. (julho de 2020) 87% tinha pelo menos algum sintoma após 60 dias de infecção; enquanto dados preliminares do hospital de clinicas da USP-RP mostram que 64% dos recuperados de covid19 tem sintomas persistentes. Mais preocupante ainda é o fato que 1 em cada 4 pacientes entubados por covid morre por sequelas mesmo após alta da UTI devido a falta de uma reabilitação especializada e multiprofissional.

FB – Quais as principais doenças e sintomas pós covid mais relatadas ?

Rauph : São varias entre elas :

1- Úlceras por pressão / escaras Internações prolongadas de pacientes críticos aumentam a possibilidade de surgimento dessas lesões por pressão, até mesmo em pacientes mais jovens.

2- Sequelas cardiovasculares : O novo coronavírus pode afetar qualquer estrutura do coração, causando inflamação e trombose; como sequelas taquicardia, sufocação, falta ar, má oxigenação, descontrole da pressão arterial, formigamentos e sensação de peso nos membros, inchaço e tontura podem aparecer.

3- Sequelas pulmonares: O pulmão, alvo favorito do corona vírus tende a demorar mais a se recuperar, cerca de 24% dos recuperados apresentam dispneia (falta de ar), 21% respiração ofegante após atividade, 19% tosse e 10% redução da capacidade pulmonar.

4- Fadiga e dores crônicas : Cerca de 8% dos pacientes estão propensos a desenvolver a síndrome de fadiga e dor crônica. Quando o cansaço e a dor no corpo persistem é preciso uma avaliação médica para entender a causa. Fadiga é muito mais comum do que você pensa e representa 60% dos sintomas entre os pacientes.

5- Transtornos neuropsiquiátricos: A ansiedade, depressão, stress póstraumático, doenças do sono, paranoias, fobias e transtornos obsessivos compulsivos podem durar meses após infecção. Temos aqui uma equipe completa de saúde mental com as mais variadas técnicas para ajudar os pacientes .

6- Complicações Neurológicas: Sabemos que 30% das pessoas afetadas por Covid19 apresentam sintomas neurológicos e mesmo paciente com sintomas leves apresentam alterações na estrutura cortical responsável por causar sintomas persistentes. Segundo o artigo publicado pela neuropsicóloga Livia Stocco, depois que a Covid19 passa, 83,3% dos pacientes desenvolvem alguma atividade cognitiva para executar suas tarefas cotidianas, 62,7% ficam com a memória de curto prazo comprometida enquanto que 26,8% tem prejuízos na memória de longo prazo. Além do declínio cognitivo podem ocorrer: dor de cabeça 44%, dificuldade de atenção 27%,zumbido/perda auditiva 15%, tontura 3%, acidente vascular encefálico 3% e neuropatia/mielopatia.

7-Perda de olfato e paladar. Os cientistas ainda sabem pouco sobre como o vírus causa anosmia persistente ou como curá-la. Os casos estão se acumulando á medida que o corona vírus vem sendo observado por profissionais e pesquisadores no Brasil e no mundo, que uma parcela relevante de pessoas persiste pós covid com sintomas gerais e inespecíficos por semanas a meses após doença aguda, tais como: náuseas 16%, queda de cabelo 25%, visão turva 30%, febre persistente 11%, sintomas digestivos 12%, vermelhidão nos olhos 6%, dores de garganta 3% e outros.

8- Sarcopenia: Durante a infecção há perda de até 2% de massa muscular por dia de internação o que seria esperado perder em 1 ano se perde em 1 dia! Em casos da covid longa o impacto ao corpo pode afetar muito a qualidade de vida e potencializar as dores musculares, quedas, perda de força e incapacidade para banho, alimentação e locomoção.

FB – Quais tratamentos que a Neurobrain tem utilizado na síndrome Pós Covid ?

Dr Rauph – São tratamentos personalizados após avaliação e exame de cada paciente , com uma equipe multidisciplinar são realizados :

SUPORTE A SAÚDE MENTAL

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA

NUTRIÇÃO FUNCIONAL

FISIOTERAPIA MOTORA, OSTEOPATIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

HIPERTEMIA TERAPEUTICA E INFRAVERMELHA

TERAPIA POR CAMPO MAGNETICO PULSADO

LASERTERAPIA

BIOMAGNETISMO

NEUROLOGIA AVANÇADA

FB – O que é Telerreabilitação ? Como funciona ?

Dr Rauph – A telerreabilitação é uma alternativa para situações em que a consulta presencial é impossibilitada ou quando o acesso a reabilitação é inviabilizado por algum motivo surgindo assim como a principal alternativa para que o tratamento não seja paralisado. Nossa equipe remota conta com profissionais da área de psicologia, neurologia, clinica médica, nutrição e terapia ocupacional.

