Seu filho não está conseguindo acompanhar as aulas e as lições online?

Os pais se queixam que não possuem tempo, paciência e principalmente didática para acompanhar as aulas e as lições dos filhos.

Parece que o estresse tomou conta da família inteira. O confinamento, os pais trabalhando em home office, carência de atividades físicas e relacionamentos afetivos fora do lar, tais como interação entre familiares e amigos, trazem estresses que dificultam as tarefas que exigem concentração. Para que a criança se concentre e esteja receptiva às aprendizagens formais, é necessário disciplina e um ambiente tranquilo. Sugere-se que pais preparem os filhos para assistirem às aulas online. Retirem do ambiente tudo o que poderia distraí-los. Que este local não esteja excessivamente quente ou excessivamente frio e não tenha ruídos significativos tanto da rua quanto do ambiente doméstico.

A criança deve estar alimentada, calma e motivada para realizar as atividades. Poderia combinar com a criança, um horário fixo para fazer as lições de casa. Na repetição de comportamentos, criam-se os hábitos e a criança passa a trabalhar por iniciativa própria. Chame atenção quando demonstra comportamento inadequado, mas dê mais ênfase aos acertos, elogie e demonstre que ficou feliz com as conquistas do filho.

