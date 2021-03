Select Night é a nova fragrância masculina da Mercedes-Benz Parfums

Criado pelo mestre perfumista Olivier Cresp, lançamento é um Eau de Parfum amadeirado oriental emblemático e hipnotizante

Reconhecida por suas fragrâncias sofisticadas e inebriantes, a Mercedes-Benz Parfums apresenta um novo perfume amadeirado oriental, o Select Night, primeiro Eau de Parfum (EDP) masculino da marca trazido ao Brasil. A principal característica do EDP é oferecer uma fixação mais prolongada em relação ao Eau de Toilette. Criado pelo renomado mestre perfumista francês Olivier Cresp, a nova fragrância surpreende desde o frasco, que expressa a intensidade de suas notas.

A embalagem do Select Night foi desenvolvida em parceria com o estúdio de design Mercedes-Benz e evidencia a estrela emblemática da marca. Com linhas puras e curvas sensuais, o frasco escuro preserva a preciosidade de seu conteúdo. O perfume traz notas de cabeça refrescantes e refinadas, como a bergamota e o cardamomo. O coração, forte e marcante da fragrância, conta com notas de madeira de cedro e flor de laranjeira. A assinatura hipnotizante eterniza-se com sândalo, patchuli e baunilha como notas de fundo.

Notas de cabeça: Bergamota e cardamomo

Notas de coração: Madeira de cedro e flor de laranjeira

Notas de fundo: Sândalo, patchuli e baunilha

Preços sugeridos:

Mercedes-Benz Select Night Eau de Parfum 50 ml: R$ 360,00

Mercedes-Benz Select Night Eau de Parfum 100 ml: R$ 479,00

Onde encontrar?

Havan: www.havan.com.br

Beleza na Web: www.belezanaweb.com.br

Época Cosméticos: www.epocacosmeticos.com.br

Sobre a Mercedes-Benz

Mercedes-Benz é reconhecida pela inovação, estilo e sofisticação. A marca alemã, criada em 1924, além de produzir os automóveis mais desejados do mundo, apostou no mercado de beleza com fragrâncias poderosas e envolventes, e se inseriu no mercado de perfumes em 2012. As fragrâncias são desenvolvidas por perfumistas reconhecidos internacionalmente, como Olivier Cresp, Annie Buzantian e Harry Fremont. Os Perfumes Mercedes-Benz foram criados para mulheres e homens modernos, bem-sucedidos e de estilo arrojado, com fragrâncias inovadoras e com identidade única.