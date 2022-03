SEIS EM CADA 10 BRASILEIROS DESEJAM ESTUDAR FORA DO PAÍS

De olho nestes estudantes, Salão do Estudante acontece em 6 capitais

Uma pesquisa feita pela BMI (Business Marketing International), empresa organizadora do Salão do Estudante — maior evento de Educação Internacional da América Latina, que acontece dias 12 e 13 de março, aqui em São Paulo — revelou que 6 em cada 10 brasileiros desejam estudar fora do país. Quem pretende arrumar as malas e colocar o pé na estrada terá a oportunidade de visitar o evento, que acontecerá no Centro de Eventos São Luis e tem entrada gratuita, registrando-se através do site. O Salão do Estudante ainda visita em março cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba.

Mais de 100 instituições de ensino de 13 países (Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Portugal e Reino Unido.) já confirmaram presença. Os visitantes encontrarão desde cursos de idiomas com duração de 4 semanas até opções de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos em diferentes áreas. Um dos diferenciais do evento é que o estudante tem a chance de conversar pessoalmente com os representantes das instituições e tirar ali mesmo todas as dúvidas sobre o curso, peculiaridades da cultura do país escolhido como destino, além de questões burocráticas como acesso ao visto, documentação exigida para ingresso em cada universidade e, é claro, a chance de “pechinchar” o preço do curso.

Após 2 anos de pandemia o Salão retorna presencialmente e espera receber cerca de 12 mil visitantes nos dois dias de evento em São Paulo. Animado com a retomada do mercado, o organizador do Salão, Samir Zaveri, aponta para uma demanda reprimida: “Por conta da pandemia, muitos estudantes adiaram suas viagens e, agora, com a abertura de diferentes países e a volta das aulas presenciais, estima-se um crescimento de mais de 100%, em relação aos anos de 2020 e 2021, de brasileiros ocupando as carteiras das instituições internacionais. É esperado números parecidos com os de 2019, ano recorde de brasileiros estudando no exterior.”, revela o executivo.

De olho nos “brazucas”, instituições vêm em peso para o Salão. O pavilhão dos EUA é prova disso. Quem quer estudar na terra do Tio Sam vai encontrar mais de 20 universidades e faculdades americanas no evento. Portugal é outro exemplo. Cerca de 50 instituições de ensino superior portuguesas ocuparão os corredores do Salão. “Os melhores e mais renomados politécnicos, universidades públicas e privadas de Portugal estarão em nosso evento. Devido aos laços estabelecidos entre os dois países, o estudante brasileiro encontra mais facilidade na hora de ingressar em determinadas instituições”, explica Samir. “Além da maioria das instituições aceitarem as notas do ENEM como processo seletivo para o ingresso no sistema de ensino superior no país, os valores dos cursos normalmente são mais baratos quando comparados aos do Brasil”.

O evento conta ainda com algumas das melhores universidades de países como Reino Unido, França, Canadá e Austrália, como a University of Bristol, University of Manchester, University of Lille e University of Southern Queensland.

Para quem está com medo do câmbio, a organização traz boas notícias e avisa que muitas instituições e agências de intercâmbio, que também participarão do evento, oferecerão parcelamento de até 10 vezes, além de diferentes opções de financiamento.

Outro detalhe importante nesta edição é a presença de organizações governamentais, como o Education USA, Study in Japan, o Campus France e o Government of Victoria (da Austrália). Palestras e seminários sobre diferentes cursos e países, orientações para quem deseja trabalhar e estudar e muitas outras dicas acontecerão durante todo o evento e gratuitamente.

SERVIÇO:

Salão do Estudante 2022

São Paulo – 12 e 13 de março

Local: Centro de Eventos São Luis

Endereço: Rua Luís Coelho, 323 – Consolação

Horário: 14h às 18h30

Rio de Janeiro – Copacabana – 15 de março

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 19h

Rio de Janeiro – Barra – 16 de março

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Horário: 15h às 19h

Brasília – 18 de março

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário: 15h às 19h

Salvador – 20 de março

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 14h às 18h

Belo Horizonte – 21 de março

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Horário: 15h às 19h

Curitiba– 23 de março

Local: Radisson Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 5190 – Batel

Horário: 15h às 19h

Mais informações: www.salaodoestudante.com.br

SALÃO DO ESTUDANTE

O Salão do Estudante é a maior feira de intercâmbio da América Latina. Entre mais de 100 expositores, o evento reúne variedades de cursos no exterior, para quem procura a melhor faculdade internacional ou simplesmente quer fazer um curso de inglês no exterior. Há oportunidades fora do país para todos os gostos e idades.

Site: www.salaodoestudante.com.br