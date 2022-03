Saldão de produtos: Pequeno Cotolengo promove Bazar Especial de Aniversário e da Mulher

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo realizará neste sábado saldão de produtos em Bazar Especial de Aniversário e Bazar da Mulher

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é uma Organização que atende 230 pessoas com múltiplas deficiências, além de asilados hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS). Mensalmente, a Organização promove o Bazar Especial que, em março, acontecerá no sábado, dia 12, em comemoração ao 57º aniversário do Pequeno Cotolengo e à Semana da Mulher.

O Bazar Especial de Aniversário e da Mulher será realizado neste sábado (12), das 8h30 às 15h, no Salão do Churrasco do Pequeno Cotolengo, localizado nas dependências da Organização; e contará com grande variedade de produtos e descontos. No Bazar Especial de Aniversário serão vendidos itens provenientes de doações, como artigos de decoração, eletrodomésticos, utensílios, brinquedos, entre outros.

No Bazar da Mulher serão comercializados itens apreendidos pela Receita Federal, como roupas, perfumes, maquiagens e utensílios em geral. Não haverá a venda de eletrônicos. Para os artigos do Bazar da Mulher, serão válidas as regras da Receita Federal: são permitidas compras com o valor máximo de R$700 reais por CPF, somando todos os produtos em um único CPF. No dia do Bazar, será exigida a apresentação do documento comprobatório de CPF; os itens não possuem nota fiscal, garantia e nem troca; não será permitido provar as peças de vestuário; não será permitido a testagem dos produtos no dia.

Durante o Bazar Especial de Aniversário e da Mulher, o Bazar do Pequeno Cotolengo também estará aberto, das 8h30 às 11h30, oferecendo roupas, livros e móveis. Toda a verba arrecadada durante o saldão do Bazar Especial será revertida para a manutenção de gastos e custos da Organização.

No dia do evento, haverá quitutes à venda, como pastel, refrigerante, cocada, bolo e muito mais. Para as compras, serão aceitos pagamentos por cartão de crédito/débito, dinheiro e PIX. No dia dos Bazares, haverá distribuição de senha direcionada para cada Bazar, visando facilitar o acesso e organização durante o dia.

SERVIÇO

Bazar Especial de Aniversário e Bazar da Mulher

Dia: 12/03/2022

Horário: 8h30 às 15h

Local: Salão do Churrasco Pequeno Cotolengo – R. José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido