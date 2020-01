Rua Teffé – a primeira rua temática de calçados do país.

Ruas arborizadas, calçadas largas, segurança e conforto, com estacionamento gratuito, transformaram a Rua Teffé em um verdadeiro shopping ao ar livre .

O comércio na rua, que fica no bairro Bom Retiro, começou há mais de 20 anos, com pequenas lojas de ponta de estoque de calçados. Com o passar dos anos as lojas se multiplicaram e estas pontas de estoque foram dando lugar a novas coleções das principais marcas de calçados.

Hoje são mais de 30 lojas , e ocuparam também a Rua Emílio de Menezes. Juntas as duas ruas são um ponto de concentração de lojas de calçados, tênis, acessórios, e confecções adulto e infantil.

Maria de Fatima Borges é Presidente da Associação de Lojistas da Rua Teffé , Conselheira de Bairro da ACP( Associação Comercial do Paraná e diretora do Grupo Beka Calçados da rua.

Ela é uma das pioneiras da Rua Teffé, vindo do interior do Paraná de Marechal Rondon há 25 anos , onde já tinha comercio de calçados , viu muitas mudanças acontecer nesses 20 anos de Teffé

Folha do Batel – Quais as mudanças e transformações que a rua passou nesse período?

Fatima Borges – No início eram residências que vendiam sapatos de ponta de estoque. Com a propaganda boca-a-boca a rua passou a ser conhecida, outras lojas foram abrindo e se transformou na Rua dos Calçados. A divulgação da Rua como ponto de concentração de lojas de calçados fez com que ela se transformasse no pólo comercial que é hoje. Transformando não em rua mas em região da Teffé. Com o passar dos anos estas pontas de estoque nas fábricas foram diminuindo, o perfil do consumidor foi se modificando e os lojistas da Região Teffé tiveram que se adequar a esse novo cenário.

Folha do Batel – O que fez com o conceito de ponta de estoque de calçados mudasse nesse periodo?

Fatima Borges- Os clientes não queriam mais apenas sapatos baratos, e sim modelos de lançamento com preços mais baixos. Assim, as lojas passaram a fazer parceria com os fabricantes e começaram a desenvolver seus próprios modelos, além de vender as marcas reconhecidas no mercado por preços mais acessíveis. O grande diferencial da Região Teffé é essa grande variedade de lojas em um só local e a grande variedade de produtos dentro de uma mesma loja.

Hoje a região é conhecida pela enorme variedade de produtos, principalmente de calçados, pelos bons preços e qualidade, a tal ponto que os próprios clientes dizem que “se você procura algum modelo de calçado, indo à Rua Teffé você encontra, se não encontrar aqui não encontrará em nenhum lugar”.

Folha do Batel- Quando e como surgiu a Associação dos Lojistas da Rua Teffé ?

Fátima Borges – Começou em 2006 para fortalecer ainda mais o pólo comercial da Rua Teffé, alguns lojistas começaram a se unir para fazer um marketing mais expressivo. Depois de algum tempo surgiu a idéia de se formalizar essa união dos lojistas para um esforço comum através de uma Associação. Nem todos os lojistas da região se associaram devido ao fato de serem novos, ou de serem lojas pequenas, de não terem condições de contribuírem com as campanhas em termos financeiros.

Os lojistas mais antigos na Rua Teffé estão associados e reconhecem a importância da Associação frente aos demais tipos de comércio, como shoppings e redes de lojas consolidadas . Cada lojista paga uma taxa simbólica (R$50,00 mensais) para arcar com o custo do contador, de alguns contratos semestrais que a Associação assumir

Folha do Batel- Como foi o processo de revitalização da rua? Qual a participação dos lojistas nesse processo?

Fatima Borges- Como a Rua Teffé faz parte de um Binário, os lojistas fizeram algumas reuniões com o IPUC (Instituto de Planejamento e Urbanismo de Curitiba) e foi desenvolvido um projeto de revitalização da mesma desde 2009. A idéia é que se dê mais atenção em especial a segurança no trânsito, com sinalização de pedestres e floreiras, estilo Boulevard , além de lombada eletrônica, melhoria na iluminação, áreas de paisagismo, e bancos para descanso. Há uma preocupação geral dos lojistas da melhoria do ambiente, o atendimento, a rua em si, para que os nossos clientes se sintam cada vez mais acolhidos .O investimento desse projeto será parte da Prefeitura e parte dos lojistas, entretanto ainda não foi colocado em prática por estar dependendo ainda da liberação orçamentária da Prefeitura de Curitiba.

Folha do Batel- Como são as campanhas publicitárias que a Associação da Rua Teffé desenvolve ?

Fatima Borges: A Associação desenvolve duas grandes campanhas em que se busca o envolvimento de todos os lojistas, até mesmo aqueles que não estejam na Associação: o Aniversário da Rua Teffé que sempre acontece no final de julho e início de agosto, em que todas as lojas praticam descontos em todas as mercadorias e no final do ano, a Campanha de Natal. Além desses dois grandes momentos são feitas ações menores em outras épocas, como lançamento de coleção, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc. No nosso site você conseguirá ter uma idéia melhor do que é a Rua Teffé: www.ruateffe.com.br