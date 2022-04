Remoção de tatuagem e despigmentação de sobrancelha.

Aumenta a demanda por procedimentos para remover tatuagem e micropigmentação de sobrancelhas .

Se tem um mercado que está indo na contramão quando comparado aos outros, como negócios do setor de bens e consumo, por exemplo, é o dos estúdios de tatuagem e piercing. Para termos uma ideia mais real desse cenário, as projeções globais para o ano de 2021 chegaram a um aumento de 23,2%. No Brasil, em 2020 esse crescimento chegou a 50%, deixando o país na 9ª posição no ranking geral de nações mais tatuadas, segundo dados da Associação Nacional dos Tatuadores. E se tem muita gente fazendo, tem muita gente querendo tirar também. Então, a demanda por procedimentos para remover tatuagem e micropigmentação consequentemente também cresce.

Paralelo aos estúdios de tatuagem, observa-se uma grande expansão dos estúdios de micropigmentação de sobrancelhas. Desde 2015 diversos novos negócios surgiram no Brasil, época em que a moda do olhar mais marcado ficou mais evidente e em alta, principalmente entre as mulheres.

Tanto para realizar uma tatuagem quando para fazer uma micropigmentação de sobrancelhas são necessários procedimentos de pigmentação da pele. Apesar de cada um ser feito com uma técnica específica para seu fim, ambos consistem no depósito de pigmentos nas camadas da pele, afim de formar desenhos de forma permanente. Na tatuagem normalmente depositam-se as partículas de tinta em camadas mais profundas, enquanto nas micropigmentações nas mais superficiais.

No mesmo crescimento da procura por esses protocolos pigmentadores há aqueles que buscam justamente o contrário: procedimentos para remover tatuagem e micropigmentação.

Desenhos que já não tem nenhum significado mais para quem o fez, nomes e datas que já não fazem mais sentido, arrependimento na escolha da imagem, ou pra clarear uma tatuagem antiga escurecida sem forma e fazer uma cobertura com outro desenho , são alguns dos mais variados motivos que levam uma pessoa a procurar alternativas de remoção .

“Geralmente, o desejo do paciente em remover um desenho é fruto de arrependimentos de ‘erros juvenis’ ou tatuagens que envelheceram muito e principalmente eliminar alguma memória que esteja cravada na pele. Essa tecnologia de laser é um avanço importante que permite tratar uma ampla gama de fototipos e diferentes cores de tatuagem”, explica a Dra. Eloana Thome que utiliza o laser Inkie em sua clinica .

“Os procedimentos são eficazes e equipamentos seguros, como o Inkie Laser – que utiliza do laser Q-Switched ND Yag,é um dos mais modernos encontrados no mercado hoje – que garantem resultados satisfatórios para os pacientes. “informou Eloana

Quanto tempo leva para remover a tatuagem de uma sobrancelha e /ou tatuagem ?

Na maioria dos casos, são necessários entre uma a cinco sessões de laser para remoção de tatuagem e sobrancelha para eliminar totalmente os pigmentos, a quantidade dependerá do tipo de tinta, da pele e da técnica utilizada pelo profissional que realizou a tatuagem e /ou sobrancelha.

É necessário uma avaliação para cada caso , porque depende da qualidade da micropigmentação, da coloração, local, tamanho da tatuagem por exemplo

Por que os pelos ficam brancos após a remoção da pigmentação?

“A função do laser é buscar por pigmentos e despigmenta-los, por isso ele tira a coloração da sobrancelha momentaneamente, mas a coloração natural volta após alguns minutos ou algumas horas.”

Qual é o intervalo ideal entre uma sessão e outra?

“O intervalo entre uma sessão e outra depende da cicatrização que cada pessoa tem, normalmente é de 40, 60 ou até 90 dias.”

