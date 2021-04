Receita de Páscoa: Saiury Carvalho ensina como preparar ovo de chocolate fitness

A modelo e nutricionista Saiury Carvalho traz receita autoral e deliciosa com ingredientes fit

A Páscoa já está chegando e muita gente evita comer chocolate para não sair do regime ou para economizar no bolso. Mas é possível aproveitar as delícias da data – especialmente as que envolvem chocolate – gastando pouco e sem peso na consciência de estar fugindo da dieta.

Para você que quer fazer ovos de chocolate caseiros, fitness, econômicos e super saborosos, confira essa receita especial da nutricionista e modelo Saiury Carvalho.

Ingredientes

1 xícara de leite e pó desnatado

1 scoop de whey protein sabor chocolate ou baunilha

1 xícara de açúcar mascavo

3 colheres de cacau em pó

2 barras de chocolate 75% cacau

1 xícara de chá de água

1 colher de café de óleo de coco sem sabor

1 forma de ovo de Páscoa de pvc

Modo de preparo

1. Derreta as barras de chocolate, depois adicione água e o scoop de whey protein. Misture todos os ingredientes até que fiquem homogêneos. Deixe esquentar um pouco e depois desligue o fogo e deixe esfriar.

2. Quando estiver mais frio, coloque a xícara de leite em pó desnatado, uma colher de café de óleo de coco sem sabor e o açúcar mascavo. Misture todos os ingredientes até virar um brigadeiro.

3. Depois é só esperar esfriar, colocar dentro da forma e levar à geladeira por uma hora.