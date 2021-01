Quem é Mônica Gulin

Mônica Gulin foi eleita Miss Curitiba e Miss Paraná em 1993. ficou nacionalmente conhecida no programa Esporte Espetacular da Rede Globo, como a “Miss Atleta” e foi também “Bicho do Paraná”.

Em 1994 foi Miss Brasil Mundo Universitário e madrinha do clube Atlético Paranaense, juntamente com o ex-governador Ney Braga, na reinauguração da antiga arena da baixada. Representando o Brasil, foi finalista em três concursos internacionais de beleza: Miss World University na Coréia do Sul, Queen of the Year na Malásia e Miss América do Sul na Bolívia. Após os concursos trabalhou como modelo na Europa entre 1994 e 1996. Em 2009 foi convidada novamente para representar a beleza da mulher Brasileira, no Concurso Mrs. Globo, na República Eslováquia,

Atuou em programas diários de entretenimento nos canais abertos RIC Record e TV Bandeirantes, e ainda no canal Transamérica UHF.

Há 22 anos, como madrinha da Associação Cristã de Assistência Social – ACRIDAS, ajudou na construção do berçário que recebe bebês vítimas de abuso e maus tratos e que esperam para adoção.Foi campeã brasileira de tênis nas categorias 35 e 40 anos.

É colunista e influenciadora digital de lifestyle, além de acadêmica da Academia de Cultura de Curitiba. Domina os idiomas alemão, inglês e espanhol.

O ano de 2021 vai ser agitado para a esportista e eterna Miss Mônica Gulin. Ela embarca totalmente no projeto “O Fotograma Revisitado”, assinado pelo produtor audiovisual Tiomkim. Em 2018 ela viveu Audrey Hepburn no projeto que recria em fotografia cenas clássicas do cinema. Agora na fase 2 ela vai dar vida em 3 momentos memoráveis do cinema. Ela vai revisitar os personagens da modelo Veruschka em “Blow Up”, de Grace Kelly em “Ladrão de Casaca” e de Ursula Andress na famosa cena da praia em O Satânico Dr. No. Um desafio para uma mulher que está a frente de seu tempo e que mergulha de cabeça no universo do audiovisual