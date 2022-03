Prédio Giratório no Ecoville – apartamentos em leilão

SUÍTE VOLLARD À VENDA

Por Washington Cesar Takeuchi- Circulando por Curitiba

E o apartamento com o metro quadrado giratório mais caro do Brasil foi à leilão novamente no dia de hoje. Não houve lances para o valor de R$ 1,4 milhões por unidade. Haverá uma segunda tentativa de leilão na semana que vem com valor mínimo de R$849 mil por unidade, ou seja, quase 40% de desconto. Acho que agora vai!!!

O Edifício Suite Vollard fica no Bairro Mossunguê e trata-se do primeiro edifício giratório do mundo. Cada apartamento, são apenas 11 unidades (um por andar), gira independentemente dos outros. Um giro completo demora 60 minutos para acontecer. Há logicamente partes fixas no prédio (banheiros, cozinha, área de serviço), girando a parte social e o quarto.

O prédio, originalmente da construtora Moro, foi inaugurado em 2004 e inicialmente colocado à venda pelo preço de U$300.000 por apartamento. Já se vão 18 anos sem ocupação.

O prédio recebeu esse nome em alusão à famosa série de gravuras que Pablo Picasso produziu entre 1930 e 1937 sob encomenda do marchand Ambroise Vollard. O edifício foi lançado durante a exposição de parte dessas gravuras em 2002 no Museu de Arte Contemporânea em Curitiba.

O prédio voltou à atenção da mídia, inclusive fotos minhas ilustrando uma matéria da Folha de São Paulo podem ser conferidas aqui.