POPLOAD GIG TRAZ AO BRASIL XAVIER RUDD COM PARADA EM CURITIBA

“Na segunda, dia 25 de novembro, o cantor australiano desembarca pela primeira vez na capital paranaense em única apresentação na Ópera de Arame”.

Um dos artistas mais surpreendentes da cena australiana, Xavier Rudd conquistou uma legião fiel de fãs pelo mundo não só pela sua bem-sucedida mistura de folk com influências de música havaiana e aborígene, mas também pelas suas cativantes apresentações ao vivo e pelo seu ativismo. O Popload Gig traz nos próximos dias o cantor, compositor e multi-instrumentista ao Brasil para duas apresentações no sul do país. Ele faz pela primeira vez sua parada em Curitiba na segunda, dia 25 de novembro, em única apresentação no palco da Ópera de Arame (R: João Gava, 920) às 20horas. Antes, ele passa por Porto Alegre (23.11). O POPLOAD GIG com XAVIER RUDD é patrocinado pela Heineken.

Nestas apresentações, Xavier Rudd faz uma retrospectiva de sucessos de seus quase vinte anos de carreira, que inclui nove álbuns. O mais recente, Storm Boy, foi lançado no ano passado puxado pelo hit “Walk Away” e por uma turnê mundial que passou por mais de vinte países. O disco foi produzido por Chris Bond (Ben Howard), mixado por Tim Palmer (que já trabalhou com Bowie, U2 e Pearl Jam) e traduz perfeitamente o mundo de Rudd: a natureza, o surf, a espiritualidade e o amor.

Seus shows são sempre marcantes, já que ele faz questão de estabelecer conexões com o seu público que vão além da música (questões como ambientalismo, veganismo e a situação dos povos nativos de sua terra natal são causas defendidas pelo músico mundo afora). No palco, Xavier impressiona ao revezar todos os instrumentos com sua banda: ele toca gaita, guitarra, violão, banjo, percussão e didgeridoo, instrumento de sopro típico dos aborígenes australianos.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$220,00 (inteira), de acordo com o setor. PISTA (1º lote) – R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira) / PISTA (2º lote) – R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira) / Camarote – R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)/ Pista Premium – R$ 110,00 (meia-entrada) e R$ 220,00 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE). Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Online: www.ticketload.com e na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) – Botanique Café & Bar (R: Brigadeiro Franco, 1.193, de segunda a sexta-feira – 08h30 às 24h e sábados, domingos e feriados – 10h às 24h).

