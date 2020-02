Passarela, superação e inclusão

O Estilista Edson Eddel produziu um desfile em fevereiro do ano passado no Espaço Sofistic , o evento contou com várias modelos que tiveram suas carreiras interrompidas por acidentes ou doenças e também enalteceu modelos negras. “É um desfile de superação e empoderamento”, disse Eddel

Amanda Gugli , miss e modelo sofreu um acidente de moto , Laura Rodrigues Rocha acidente com portão eletrônico e Karoline Melo acidente de carro.

A curitibana Karoline Melo, 22 anos, teve sua vida virada de ponta cabeça depois que sofreu um grave acidente de carro no dia 11 de outubro de 2018, quando ela e o namorado capotaram o veículo em que estavam. Sem usar o cinto de segurança, ela foi ejetada para fora do carro e, por sorte, sobreviveu.

Entre 2014 e 2018, Karol conquistou 10 faixas em concursos de beleza, como o primeiro lugar no Miss TransAmérica, o terceiro lugar no Miss Curitiba e o prêmio de Miss Simpatia no mesmo concurso.

Depois de muita luta, Karol voltou a andar, mas como ela mesmo conta, algumas coisas não voltaram a ser como eram antes do acidente. “Eu fiquei com sequelas, hoje em dia eu não posso mais andar normalmente, não consigo mais por um salto, não consigo mais ter a vida que eu tinha antes, eu tenho sempre que estar com alguém. Eu não tenho mais uma vida normal, mas eu tenho vontade de viver e eu tenho vontade de através da minha história mudar a vida de outra pessoas pra elas nunca desistirem dos seu sonhos e por mais difícil que esteja a situação sempre crer em Deus.

“Nada na minha vida foi fácil, e depois do acidente não foi diferente, tenho muito a agradecer as pessoas que me apoiaram e me ajudaram no momento que mais precisei, é incrível ver que quando se tem uma debilidade o quão difícil tudo se torna, quantas portas se fecham, amigos e alguns parentes desaparecem. Porém existem pessoas como o Edson Eddel que dão oportunidade e visibilidade para aqueles que precisam, obrigada por ver que não é porque não consigo mais desfilar/andar do mesmo modo que antes, que deixo de ser uma “modelo. Acredito que tenho o direito de ser feliz e fazer o que eu gosto”. Desabafa Amanda Gugli

Fotos : Jaime Costa