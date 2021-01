Panificadora Sabore Di Panni 24 horas no ar

Esforço, comprometimento e responsabilidade são valores que norteiam José Clóvis Bernardi Boscardin, proprietário da panificadora Sabore Di Panny.

Com uma vida de muito trabalho, José Clóvis fundou a Sabory Di Panny, possivelmente a primeira panificadora a operar 24h em Curitiba. A experiência bem sucedida se seguiu após uma primeira tentativa com uma padaria e depois com um posto de gasolina, mas é como ele sempre diz: “Deus coloca as coisas na frente e a gente vai atrás”.

Na Di Panny, ele faz de tudo um pouco: da parte administrativa até o cuidado com o abastecimento dos produtos e a limpeza. José Clóvis gosta de estar em todos os cantos de seu negócio, até mesmo porque ele reflete que a geração atual não está tão comprometida como antigamente e para isso precisando de maior monitoramento.

Sempre crítico, ele avalia que as autoridades foram muito rígidas com os negócios, mas não da mesma forma com reuniões sociais, como baladas e festas. Desde o início da pandemia, sua empresa adotou todas as medidas de segurança sanitária, como o distanciamento das mesas no interior da padaria, o uso de máscaras por parte de funcionários e clientes, e o fechamento, quando determinado, diminuindo consideravelmente os riscos de contaminação. Ele ainda observa muitos jovens despreocupados, sem refletirem o potencial da doença na saúde de seus familiares e que poderão eventualmente precisar dos leitos hoje ocupados.

A parte mais gratificante de seu trabalho na Sabory Di Panny são suas realizações: a possibilidade de dar uma boa condição à sua família e a clientela que conseguiu formar. José Clóvis pondera que: “manter a comunhão com Deus, o cuidado com a família e o trabalho, são as coisas que fazem a gente conseguir vencer na vida”.

Panificadora e Confeitaria Sabore Di Panny

Endereço: R. Nilo Cairo, 299 – Centro, Curitiba – PR, 80060-050

Aberto 24 horas

Telefone: (41) 3092-5100