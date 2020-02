Padre André pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida . Devoção e fé a disposição da comunidade.

Entrevista com o Padre André Biernaski, 64 anos, da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida – do bairro Seminário , nascido no bairro Campo Comprido ( Vila Sandra) nos conta sobre a vocação, trajetória de vida e dedicação a nossa comunidade.

FB – Desde quando e como foi a sua escolha em pertencer a paróquia Nossa Senhora Aparecida ?

Pe André- No ano passado , no dia 13/08/2017 fui transferido do Seminário Maior Rainha dos Apóstolos para esta Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Anteriormente trabalhei por muitos anos na formação dos futuros padres, aqui mesmo no bairro Seminário. Hoje, estou muito feliz em poder servir a comunidade.

FB Como a sua vocação para o sacerdócio foi despertada ?

Pe André- Devo muito a minha família e a Paróquia Santo Antônio da Orleans, onde participava desde a minha infância. Foi o amor que os meus pais tinham pela igreja e a alegre participação na comunidade. Aos 7 anos ingressei como corinha e lá conheci o Padre Paulo Warkocz, que com o seu amor a Deus e aos paroquianos me despertou a vocação da fé e servir a comunidade como Padre.

FB -Quais são as atividades que a igreja oferece para a comunidade?

Pe André- Encontrei a comunidade com boa caminhada de fé e com muita disposição nos serviços comunitários . Oferecemos bons serviços na catequese : escolinha dominical, preparação para Eucaristia, para o Sacramento da confirmação, catequese para adultos, preparação para pais e padrinhos do batismo dos filhos, boa acolhida com equipes para as missas como: comentaristas, leitores, ministros da eucaristia, visita aos enfermos. Também as pastorais da terceira idade, oficinas de orações, apostolado, capelinha . Outras atividades comunitárias como: almoços, Pastel, Domingo do kilo. Fazemos arrecadações de mantimentos e cestas básicas para doações a famílias carentes.Há inclusive uma equipe aqui na paróquia que consegue envolver a comunidade para ajudar as crianças carentes , agora nos meses de novembro e dezembro vamos angariar brinquedos novos , roupas e calçados novos para presenteá-las no Natal . São 260 crianças das creches aguardando um kit presente. As Instituições favorecidas são: Creche Santa Luisa na Vila Torres bairro Prado Velho e a Creche São Vicente de Paulo na rua Trindade no bairro Cajuru, na maioria são filhas(os) de catadores de papel de a 0 a 5 anos. As creches já nos passam as fichas individuais com o nome completo e a idade de cada criança e assim conseguimos direcionar cada kit presente a cada uma delas. A entrega dos kits presentes a cada criança das creches será feita nos dias 11 e 12 de dezembro . Quem quiser contribuir para o Natal das crianças carentes pode retirar o cartãozinho de uma criança aqui na paróquia . Os cartõezinhos serão distribuídos no dia 3 de novembro e os kits presentes poderão ser entregues ate dia 02 de dezembro.

FB- Nesse curto período aqui conosco, o que mais o impressionou em nossa comunidade?

Pe André- Chegando aqui logo percebi o grande trabalho do Padre Pedro Renato Carlesso que por mais de 20 anos consecutivos foi o pastor dedicado nesta paróquia , os paroquianos são muito gratos pela presença amiga , orientadora e de testemunho do Padre Pedro.Fui muito bem acolhido estou tentando levar adiante todos os serviços e atendimentos com desafio e comprometimento com os fiéis.

FB- A audiência publica sobre a nova trincheira da Av N S Aparecida foi feita aqui na paróquia com mais de 400 pessoas reunidas , os moradores e lojistas realmente se mostraram preocupados , qual a sua opinião sobre essa obra da prefeitura?

Pe André- Antes de tudo foi uma aula de cidadania , um exercício de participação pelo bem comunitário. Uma oportunidade para que a comunidade tenha espaço para participar, conhecer, opinar, reivindicar, acompanhar e cobrar o andamento e a execução da obra.

Evidente que trará transtornos aos moradores e lojistas próximos e dificuldades no transito. Essa audiência foi mais para informações, futuramente será sempre oportuno envolver a comunidade nos projetos para o exercício da cidadania para um fim comum.

Quanto a trincheira por mais que traga transtorno é importante para o nosso bairro.