PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER DO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ERASTO GAERTNER E SANTA CASA, RECEBEM TOUCAS DOADAS PELA DAJU

Ação realizada em prol do “Outubro Rosa” ajudou pacientes dos três hospitais que são referências em oncologia no Paraná.

A doação realizada pela Daju totalizou 2.000 mil toucas de microfibra, que foram destinadas aos setores de oncologia do Hospital de Clínicas (através da Associação Amigos do HC), do Hospital Erasto Gaertner (através da Rede Feminina de Combate ao Câncer) e da Santa Casa de Curitiba.

Segundo o diretor social da Daju, Ricardo Karsten Lorenz, o objetivo da ação é aquecer a cabeça dos pacientes em tratamento de câncer, e inspirar outras empresas e a sociedade de forma geral, a doarem também. “Para a Daju, ajudar o próximo é fundamental, pois a solidariedade faz parte do DNA da empresa, desde a sua fundação, pelo casal Suely Karsten Lorenz e Robert Lorenz, há 38 anos, que segue até hoje pelo diretor-geral Roger Karsten Lorenz”, acrescenta Ricardo.

Com esta finalidade a empresa promove diversas ações solidárias, durante o ano todo, como doação de cobertores, mantas, alimentos, toucas, tecidos, entre outros.

“Esta doação nos sensibiliza muito, pois é muito importante ter empresas como a Daju, que possuem essa preocupação com o lado social”, destacou o presidente da Associação Amigos do HC, Pedro de Paula Filho.

Segundo a voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Christiane Mansur, este gesto vai inspirar muitas pessoas. “Como é importante praticar a solidariedade, pois inspira outras pessoas a praticarem também, e nós agradecemos muito por esta doação aos pacientes do Erasto Gaertner”, afirma Christiane.

“Em nome do setor de Oncologia da Santa Casa de Curitiba, eu agradeço pelas toucas, que serão muito úteis aos nossos pacientes em tratamento de câncer, por mais ações assim”, destacou o Frei Diamantino Prata de Carvalho, provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.

Para quem quiser ajudar um dos hospitais, seguem algumas informações de cada instituição:

Sobre os Amigos do HC:

A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua na defesa de direitos e promoção da saúde. O compromisso da Associação consiste em melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, familiares e acompanhantes de tratamento no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Para mais informações, acesse: amigosdohc.org.br

Sobre o Erasto Gaertner:

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) conta com mais de 400 voluntárias e voluntários, reconhecidos pelas ações de prevenção ao câncer e de assistência a pacientes e familiares em tratamento pelo SUS, em todas as unidades do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, no qual os pacientes acometidos de câncer recebem assistência especializada e condições mais humanas durante o tratamento Para mais informações, acesse: erastogaertner.com.br

Sobre a Santa Casa de Curitiba:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba faz parte do rol das respeitadas entidades filantrópicas do Brasil, realizando a gestão e administração hospitalar há 140 anos. A Santa Casa é referência em diversas especialidades médicas em Curitiba e em todo o Paraná. O Complexo Hospitalar e Ambulatorial da Santa Casa de Curitiba é um dos mais completos da região e está estruturado para atendimento de média e alta complexidade. Para mais informações, acesse: santacasacuritiba.com.br

Saiba mais sobre a Daju:

Empresa consolidada no varejo, com 38 anos de mercado, a Daju é a loja mais completa do Brasil em produtos para casa. Especializada em cama, mesa, banho, homewear, tapetes, cortinas, sofá, utilidades, casa e cozinha, eletroportáteis, lavanderia e organização, infantil e baby, decoração e presentes. A Daju possui uma variedade de mais de 100 mil produtos, sendo referência nacional nos segmentos em que atua.

Para mais informações sobre a Daju, acesse: daju.com.br