Ortodontia infantil e sua importância nos primeiros anos de vida

A ortodontia preventiva infantil é muito importante: ela antecipa o tratamento dentário de uma criança. Seja com aparelho ortodôntico fixo ou móvel, quanto mais cedo procurar um dentista, melhores serão as chances de recuperação para uma arcada dentária estável e saudável.

Entrevista com a Dra Cássia Fuganti formada em Odontopediatra pela PUC com, Especialização em Dentística Restauradora e Estética pela USP e Ortodontia pela UP.

FB )Qual a importância da ortodontia infantil ?

Dra Cássia- Prevenir espaços que existem entre os dentes de leite , espaços que serão usados pelos dentes permanentes . Corrigir má oclusões como mordida cruzada ,mordida aberta ou mordida profunda , que podem ser resolvidos com aparelhos removíveis .

FB)O uso do aparelho na infância minimiza o uso de aparelho na vida adulta?

Dra Cássia- Existem ações na ortodontia preventiva que irão sim reduzir o tempo de uso do aparelho fixo . O ideal é que já aos 4 anos a criança passe por uma avaliação com odontopediatria ou com ortodôntica . O uso ideal de aparelhos na ortodôntica preventiva é no período do pico de crescimento , entre 6 e 12 anos , mas temos caso como o da Kaila que iniciou o uso aos 4 anos e teve ótimos resultados . Tudo depende do perfil do paciente . Se a criança é colaboradora ou não e se está disposta a usar o aparelho em questão , mesmo com dentes de leite na dentição decídua , preservando os espaços existentes nessa dentição e estimulando crescimento maxilar e mandibular .

FB )Como identificar com precisão a melhor hora de levar os pequenos ao consultório do dentista?

Dra Cássia- A criança deve ser acompanhando pelo odontopediatria desda gestação . Quando a gestante será orientada . Após o nascimento , assim que nascerem os primeiros 2 dentinhos a criança já pode iniciar as visitas semestrais ao odontopediatra . Nessa visitas sempre serão acompanhada características que levaram a estudar o uso ou não de aparelhos removível de ortodôntica preventiva no períodos ideal para cada criança . Mas o uso desses normalmente inicia- se entre 4 -6 anos , dependo da má oclusão presente e do perfil da crianças .

A seguir, dez sinais que ajudam a identificar a hora correta de procurar um ortodontista

1-Quando a criança não consegue tocar os dentes da frente e a mordida fica aberta;

2- Quando há mordida cruzada, resultado do estreitamento da arcada superior; ( má posição de algum dente )

3- Na perda precoce dos dentes de leite provocada por cáries ou traumas;

4- Em casos onde os dentes superiores cobrem os inferiores;

5- Com a constatação de que o queixo está mais para frente ou para trás do que o normal;

6- Se a respiração da criança se dá mais pela boca do que pelo nariz:

7- Quando, durante o sono, a criança está com a boca quase sempre aberta;

8- Quando a criança apresenta uma expressão fadigada com presença de olheiras profundas;

9- Se apresenta a voz anasalada;

10- Presença de dentes nascendo em locais indevidos, como no céu da boca, acima ou atrás de outros.

FB ) Quais a dicas de higienização para manter um dentição saudável nos primeiros anos de vida?

Dra Cássia- Iniciar a orientação para gestantes já na gestação . Levar a criança ao consultório pra iniciar suas visitaras preventivas a partir dos primeiros dentinhos , aonde os pais serão orientados como fazer a higienização ( escovação + fio dental quando necessário ) e a criança vai se familiarizando com o ambiente do consultório .

Evitar açúcar, e estimular a criança a mastigação . Estimular dieta dura e seca, como castanhas e legumes crus . E manter uma rotina de escovação + fio dental sempre após as refeições , e visitas semestrais ao odontopediatria .

Depoimentos

Carla Quintas de Melo Vieira – jornalista mãe de Júlia – 10 anos / Augusto – 8 anos

Levo as crianças no dentista desde bebês, porque acredito que a prevenção é essencial e esse acompanhamento desde cedo, fundamental, até pra eles se habituarem a se cuidar, buscando o melhor pra saúde. A Dra Cássia é uma referência em atendimento .O carinho e a atenção dela com os pequenos é excelente.

Daniela Volpato Mereles – Analista de Sistemas mãe de Rhenata e Kailah – 10 e 6 anos

Levamos as meninas ao dentista desde bebês para acompanhamento de rotina pois acreditamos a importância dessa prática para evitar cáries e acompanhar a dentição desde do início. Na parte ortodôntica acreditamos que é importante iniciar logo cedo para corrigir pequenos problemas que no futuro podem se tornar maiores.

