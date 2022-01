O GRUPO SERVOPA Categoria – Revenda de Automóveis novos e usados

O Grupo Servopa foi fundado em 1955 e atua nos segmentos de concessionárias de automóveis, caminhões e motocicletas, de consórcio, além de serviços ligados diretamente ao setor automotivo.

Solidez, credibilidade, segurança e confiança são os quatro pilares que resumem a identidade do Grupo Servopa, eleito um dos Melhores do Ano de 2021. Representando 11 marcas e com mais de 40 unidades pela região Sul do país, já atendeu mais de 300 mil clientes em suas concessionarias e figura hoje entre os maiores e melhores grupos automotivos do país.

Um dos grupos mais antigos ainda em atuação, com 66 anos de história, opera no segmento de consórcios com o Consórcio Servopa, que figura entre as maiores administradoras de consórcio do país, atuante nos segmentos de consórcio de automóveis, motocicletas, caminhões e imóveis. Já contemplou mais de 300 mil consorciados e mantem-se atualizado no mercado com novidades e inovações, como o Plano Flex, o plano de consórcio com autonomia de parcela reduzida de 10 a 50%.

O Grupo Servopa tem muito orgulho de fazer parte da história do sul do país e de Curitiba e seguirá investindo em novas e melhores formas de receber seus clientes, com o compromisso de entregar o melhor da experiência automotiva e de consórcios.

Representante do Grupo Servopa – Cristian Letti

Gerente de Marcas Grupo Servopa