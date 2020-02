O amor pela arte marcial  Jiu Jitsu do atleta Jefferson Luiz Manoel:  o Azulão – Morcego 

O Jiu Jitsu, assim como qualquer outra luta ou esporte traz inúmeros benefícios para o corpo e mente. É o bem-estar que só quem pratica esportes conhece, tais como :

Defesa pessoal

O Jiu Jitsu é uma ótima arte marcial e um dos benefícios é o desenvolvimento da defesa pessoal já que o Jiu Jitsu usa mais técnica do que a força. Você pode imobilizar uma pessoa com um peso maior que o seu, por exemplo.

Diminui o stress e aumenta o bem-estar

Nosso cérebro libera um hormônio chamado endorfina durante e após uma atividade. Esse hormônio regula a emoção e a percepção da dor, relaxando e trazendo bem estar ao praticante.

Define o corpo

O Jiu Jitsu apesar de não necessitar de tanta força é um ótimo esporte para definir o corpo, isso porque algumas posições necessitam do movimento de vários músculos, e manter essas posições ajuda a tonificar o corpo.

Melhora a capacidade cardiovascular e trabalha a respiração

Por aliar exercícios no chão junto a exercícios aeróbicos, o Jiu Jitsu proporciona uma grande melhoria na respiração e faz bem para o coração. Melhora essa que o praticante não vai querer ficar sem depois de descobrir.

Melhora os reflexos

O Jiu Jitsu é um esporte que se baseia mais na técnica do que na força, por isso o praticante tem de estar sempre atendo ao mínimo movimento do seu adversário.

Desenvolve o caráter

Além das aulas de luta, o Jiu Jitsu também ensina as atitudes de um lutador. A capacidade de se superar, de pensar sobre pressão, de respeitar o próximo e ter persistência para conquistar a vitória. Esses são valores passados pelo Jiu Jitsu e já percebidos há 4 anos pelo atleta e Campeão Paranaense da Categoria Super Pesado 2019 , 4 ouros ( FPJJB) , 5 vice (FPJJB) 1 ouro (GP Brasil ), 2 bronze ( FPJJB ), 1 ouro (CBJJ) , 1 vice MUNDIAL .

Conciliando com musculação, pôquer e seu trabalho na área de eventos, seu treino duas ou três vezes por semana no jiu-jítsu é indispensável .

Jefferson Luis é atualmente faixa roxa no jiu-jitsu “ já pratiquei boxe, muaytay , mas me identifiquei mesmo com o jiu-jítsu a “arte suave” . “Luto porque amo a arte suave e quero levar pra vida toda, nos ajuda muito na disciplina, educação e responsabilidade” comenta Jefferson

O termo “Arte Suave” tem acompanhado o nome Jiu-Jitsu desde sempre.. Mas, porque o Jiu-Jitsu tem esse adjetivo?

Tudo começa dos primórdios dessa arte marcial, lá no Japão. A escrita original, em japonês, é a junção das sílabas “Ji” e “Yu”, que formam o “jū”, e o termo “jutsu”. Assim chegamos ao jū jutsu, onde “jū” significa “suavidade”, “brandura” e “flexibilidade” e “jutsu” significa “arte”, “técnica”.

Portanto, o termo “arte suave” está presente na origem do Jiu-Jitsu, nos significados das sílabas japonesas. Este nome foi dado à arte marcial por conta da flexibilidade de seus praticantes e da suavidade de seus golpes, que prevalecem frente à força e aos ataques mais bruscos de outras artes.

Nesse final de ano Jefferson Luiz conquistou o segundo lugar na categoria Absoluto . A disputa aconteceu na primeira semana de dezembro no Ginásio Tarumã em Curitiba contra o a seu adversário Littler Hand ( apelido Tanque)

“ a luta foi muito párea , cerrada, eu tentava de toda forma colocar pra baixo, mas ele era muito forte, ele também tentava me colocar pra baixo, mais eu me esquivava, resistia de pé , isso mina o gás , ficamos exaustos !(Mas pra vencer uma guerra, tem que lutar) …só pra ter uma idéia ,o Tanque é mais forte da categoria , perdi duas vezes na categoria absoluto pra ele nos campeonatos anteriores , mas dessa vez resisti e venci. “ relata Jefferson também conhecido pelo apelido de Morcego por ser ágil e rápido.

Pelo campeonato Paranaense Jefferson o Azulão ( apelido ainda de criança ) como também é conhecido participou de 6 etapas cerca de 18 lutas. “ Vencer a si mesmo é dar o seu melhor, é a palavra de ordem em um campeão ! O melhor aluno é quando damos atenção e colocamos em prática ,tudo o que nos foi dado pelo mestre ! Muito treino , fé e foco Sempre grato a Deus por toda vez poder competir e sair ileso ! finaliza Jefferson