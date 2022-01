Neurobrain- Categoria : clinica médica

Instituto Neurobrain

É um centro de reabilitação para tratar pessoas com problemas neurológicos, dores crônicas e doenças neurodegenerativas, bem como ensinar os pacientes a cuidar de sua própria saúde. A clínica se tornou referência na avaliação e tratamento de sequelas e síndrome pós covid -19

O diretor clinico é o Dr Rauph Guimarães , médico neurologista especializado em Dores Crônicas e Pós Graduação em Adequação Nutricional e Manutenção de homeostase , prevenção da saúde e tratamento de doenças relacionadas à idade.

Estudou medicina, em Juiz de Fora (MG), e tornou-se especialista em Neurologia, com foco em medicina da dor. Possui pós-graduação no HCF-MUSP e certificação pelo AMB, tendo criado os conceitos de Neurologia 5.0 e Neurologia Metabólica Funcional (NMF). Atua como consultor científico e palestrante nacional e internacional em qualidade de vida, medicina personalizada e novas terapias para dor e neurologia, além de ser Fellow em neuromudação clínica e estimulação cerebral não invasiva na Harvard Medical School (Boston, EUA). Um estudioso na área da medicina regenerativa e terapia celular.

A clínica Neurobrain realiza exames funcionais epigenéticos e personalizados que detectam sistemas e órgãos que podem ter sequelas , deficiências nutricionais, endocrinometabólicas e imunológicas , traçando um plano terapêutico personalizado e eficiente que engloba fatores físicos, emocionais , cognitivos e sociais .

São tratamentos personalizados após avaliação e exame de cada paciente , com uma equipe multidisciplinar são realizados :

Entre 10 a 87% das pessoas infetadas com COVID-19 continuam com sintomas após a alta, alguns sintomas desvalorizados e que se podem tornar crónicos.

Foi realizada uma revisão de 18 mil pesquisas cientificas, identificando 55 sintomas principais que resultam em grande prejuízo na qualidade de vida de 44% dos pacientes infectados. Entre os sintomas pós covid 19 mais comuns são :

1- Úlceras por pressão;

2- Sequelas cardiovasculares;

3- Sequelas pulmonares;

4- Fadiga e dores crônicas ;

5- Transtornos neuropsiquiátricos;

6- Complicações neurológica

7- Perda de olfato e paladar;

8- Sarcopenia

Neurobrain :

É um centro especializado em dores crônicas, neurologia e qualidade de vida! (especialmente neuropática e fibromialgia), doenças neurológicas respeitando padrões científicos internacionais, sempre de forma ética e humana em ambiente de confiança e acolhedor, marcas registradas da clínica ao longo dos oito anos de fundação, são mais de 6 mil pacientes que buscaram resolução do seus distúrbios e a melhora de qualidade de vida, por meio deste novo conceito de medicina 5P‘s.

http://neurobrain.med.br/