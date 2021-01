NATUBRASIL- CAPI MX – POLIVITAMINICO

Não estamos limitados a nenhum caminho pré-definido na vida. Isso é o que demonstra a empresária Mariliza dos Anjos, que além de ter se reinventado como pessoa e profissional, também promove soluções para problemas de saúde, sobretudo a queda de cabelos.

Mariliza trabalhou como professora de história e geografia. Depois de se aposentar, ela encontrou no empreendedorismo um meio de continuar se sentindo útil e ativa. A partir de uma ideia apresentada por um familiar ela seguiu um novo rumo e se tornou investidora e proprietária da Natubrasil.

Aliando tecnologia à exploração positiva da natureza brasileira, a Natubrasil se propõe em fornecer complexos vitamínicos que melhorem a saúde, a estética e a autoestima das pessoas.

Um de seus produtos de destaque é o Capi MX, que auxilia na estimulação do crescimento de fios de cabelo saudáveis, combatendo a queda de cabelo. O produto também auxilia no fortalecimento de unhas e, por sua composição polivitamínica, ajuda a promover uma melhora na saúde como um todo, incluindo o sistema imunológico.

É um produto 100% natural e sem contraindicações. Foi desenvolvido através de pesquisas com ativos naturais e de eficácia comprovada para promover a saúde capilar.

No início da pandemia, a empresa adotou o Home Office para preservar a saúde de seus funcionários. Como a divulgação do Capi MX é feita pela TV e pelo rádio, muitas pessoas se tornaram telespectadores / ouvintes e assim suas vendas melhoraram durante o período.

Para Mariliza, a maior gratificação em seu trabalho é saber que seus produtos e empresa estão comprometidos com os resultados e o bem estar de seus consumidores. A empresa também se destaca por sua responsabilidade social, tendo atuado este ano em um projeto de distribuição de marmitas solidárias e ela pretende continuar com ações desse tipo no futuro.

