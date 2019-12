Natiruts retorna a Curitiba com turnê inédita

Maior banda de reggae do país apresenta o show do álbum “I Love”, com novidades sonoras nunca exploradas pelo grupo

Com um show repleto de amor e mensagens positivas, a banda Natiruts, grande expoente do reggae nacional, retorna a Curitiba para apresentar a turnê de seu novo álbum: “I Love”. Com produção da Planeta Brasil Entretenimento, Zeroneutro e CWB Brasil, a apresentação será o grande destaque do Usina Summer Sessions, que acontece no dia 14 de dezembro, na ReConcert, espaço localizado na Usina 5, antigo complexo industrial que se tornou expoente em eventos multiculturais na cidade.

“I Love” é o oitavo disco de canções inéditas do Natiruts, que apresenta novidades sonoras nunca exploradas pelo grupo. Na obra, destaque para canções como “Xaxado do Amor”, com batidas eletrônicas; “Verde do Mar de Angola”, que traz uma mistura de reggae com música africana; “O Silêncio Virou Som”, com uma pegada latina; e a música de trabalho “I Love”, com uma união incrível de música brasileira com R&B.

Além do trabalho recente, lançado oficialmente no final de 2018, o show na cidade de Curitiba contará com grandes hits dos mais de 20 anos de história da banda brasiliense, que se transformou na grande referência do reggae brasileiro. No repertório da apresentação não vai faltar músicas inesquecíveis do Natiruts, entre elas “Na Positiva”, “Dois Planetas”, “Andei Só”, “Presente de um beija-flor” e “Meu Reggae é Roots”.

Usina Summer Sessions

Com atrações de peso, o 1º Usina Summer Sessions contará também com shows das bandas Djambi, uma das pioneiras do reggae no Sul do Brasil responsável pelo hit “Barca Pra Ilha”; Machete Bomb, com seu som que mistura rock, samba e hip-hop; Bloco Luz Alta, com o melhor da surf music diretamente da Praia do Rosa; e Sr. Banana, grupo curitibano de rock, reggae, dancehall, ska e reggaeton, que tocará acompanhado por Vince Black, guitarrista, cantor e compositor jamaicano, ex-integrante da renomada banda Black Uhuru.

O Usina Summer Sessions será realizado no dia 14 de dezembro, na Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 05 – Prado Velho), com portões abertos a partir das 15h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão disponíveis no site www.eventim.com.br. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento, da Zeroneutro e da CWB Brasil.