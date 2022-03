Morre o estilista curitibano Jefferson Roberto Kulig, aos 54 anos.

Morreu nesta terça-feira, 1° de março, o estilista curitibano Jefferson Roberto Kulig, 54 anos. Ele foi um designer vanguardista e criou várias coleções conceituais com referência à arte, música, literatura e às ciências. Jefferson também pesquisava materiais inovadores para a moda. Ele tinha uma marca própria há 20 anos e chegou a ter suas roupas em dezenas de lojas do país. As coleções, com tecidos tecnológicos, foram mostradas nos principais eventos de moda, como a São Paulo Fashion Week e em Curitiba no Paraná Business Collection.

Filho de um casal dono de uma fábrica de tricô no interior do Paraná, Jefferson Kulig começou a se interessar pela moda desde criança e chamava a atenção da equipe de tecelões com suas propostas diferentes.

A morte foi comunicada pela irmã, Karina Kulig, também estilista, em um post na sua rede social. “Hoje perdemos nosso querido Jefferson Kulig. Um criador e estilista incrível que colocou o Paraná em evidência na moda nacional nos anos 90 e 2000. Infelizmente ele não suportou mais as pressões e angústias da vida. Você será nosso orgulho para sempre.” Indagou Karina

O sepultamento será realizado às 12 horas desta quarta-feira (2) no cemitério paroquial da Colônia Orleans.