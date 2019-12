MENINA SUNSET SUMMER EDITION EM CURITIBA

“No sábado, dia 14 de dezembro, o maior palco da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski recebe a Sunset Party mais esperada da capital paranaense. Os dj´s Rafael Diefentaler, o duo Cattch, Music Mates, Aline Rocha, Eleven Project, V. Gaensly e o saxofonista carioca Rhennan Morfasi comandam a pista”.

A sunset party mais badalada de Curitiba que já é receita de sucesso está de volta. Com apresentação da Corona, a Menina Sunset – evento que já é sinônimo na capital de alto astral, música boa e gente bonita – acontece no sábado, dia 14 de dezembro, no Palco da Pedreira Paulo Leminski. A festa começa a partir das 15horas e segue até o anoitecer.

Trata-se da Summer Edition, que tem como sócios Ana Paulla Righetto, Wigando Simm Netto, Marcelo Janene e Debora Reali. As arquitetas Cecília Cavalcanti e Chay Giorgino, da Stil Arquitetura, são as responsáveis por deixar o maior palco da América Latina da Pedreira de uma forma jamais vista. O ambiente contará com requinte e aconchego na medida certa! A cenografia é assinada pelo artista plástico Toni Reis.

Para esta edição, estão escalados o consagrado DJ e produtor paulista Rafael Diefentaler, o duo catarinense Cattch, o duo goiano Music Mates, que faz sua estreia na capital paranaense, Aline Rocha, conhecida por sua experiência de comandar os mais incríveis sunsets à beira-mar. Completam o line-up, o Eleven Project e o saxofonista carioca Rhennan Morfasi e o dj curitibano V. Gaensly. Eles serão os responsáveis por comandar o astral único da melhor sunset party de Curitiba, onde a natureza encontra a música em sua melhor versão. Essa edição do Menina Sunset conta ainda com os patrocínios da Bombay, Grey Goose, Bacardi, Skelt e Beblue. Apoio: Blueman, Essential Nutrition, Barbearia Vip, Facial Clinic, Antonieta, Stil Arquitetura, Cão Veio e Hotel Rayon.

Os ingressos estão à venda e os valores variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$380,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista Feminino – R$70,00 (meia-entrada) e R$140,00 (inteira) / Pista Masculino – R$95,00 (meia-entrada) e R$190,00 (inteira) / Backstage Feminino – R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira)/ Backstage Masculino – R$190,00 (meia-entrada) e R$380,00 (inteira). A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Bônus flyer digital possui 50% de desconto na compra do bilhete. Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos. ****Há R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium – de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller, São José e Estação – de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), e pelo portal www.diskingressos.com.br.

SERVIÇO:

CORONA apresenta

MENINA SUNSET

QUANDO: 14 de dezembro de 2019 (sábado)

LOCAL: Palco da Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n)

HORÁRIO: a partir das 15horas

ESTACIONAMENTO: R$30,00 (dentro da Pedreira)

INGRESSOS: variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$380,00 (inteira), de acordo com o setor.

Pista Feminino – R$70,00 (meia-entrada) e R$140,00 (inteira);

Pista Masculino – R$95,00 (meia-entrada) e R$190,00 (inteira);

Backstage Feminino – R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira);

Backstage Masculino – R$190,00 (meia-entrada) e R$380,00 (inteira).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Bônus flyer digital possui 50% de desconto na compra do bilhete.

Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos.

****Há R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Classificação etária: 18anos