MELIM VEM A CURITIBA

“Neste sábado, dia 27 de novembro, o trio carioca chega na cidade com sua nova turnê e traz ainda os hits da carreira para apresentação única no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório”.

O trio Melim, formado por Diogo, Gabi e Rodrigo Melim, está na estrada com sua nova turnê e chega a Curitiba no sábado, dia 27 de novembro, para única apresentação no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h. O repertório inclui Amores e Flores, o novo álbum lançado em janeiro.

Com canções românticas, positivas e pitadas de reggae, pop e folk, gêneros musicais explorados na obra dos irmãos, o espetáculo traz novidades como o single “Possessiva”, cartão de visita do novo disco, além de uma seleção de grandes sucessos como “Gelo”, “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo”, que ultrapassa a marca de 396 milhões de views.

A faixa “Amores e Flores” — que concorreu na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” no Grammy Latino 2021 — é uma das canções que deu start na segunda parte do álbum gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos. A romântica letra, composta pelos artistas, tem passagens otimistas que fazem jus ao estilo “good vibes” da banda, como no trecho: ‘Cada rosa e cada espinho fazem parte do caminho que é preciso pra gente melhorar / Agora tudo faz sentido, tipo sabor do vinho, fica bem melhor se a gente esperar’. O álbum que leva o mesmo título da faixa é a extensão de “Eu Feat. Você”, que foi indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo”.

Ainda neste ano, a banda lançou o projeto “Deixa Vir Do Coração”, sendo uma obra de 13 faixas em homenagem ao grande nome da música brasileira Djavan; contendo também sua participação na faixa “Outono”, abrilhantando a trajetória do trio. Para o próximo ano, Melim prepara grandes surpresas ao público.

Ingressos

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o evento.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$70,00 (meia-entrada) + taxa adm. Pessoas VACINADAS com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

SERVIÇO:

MELIM

Quando: 27 de novembro de 2021 (Sábado)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h

Duração do show: cerca de 80min

Ingressos: a partir de R$70,00 (meia-entrada) + taxa adm

Pessoas VACINADAS com pelo menos uma dose pagam meia-entrada.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: 16 anos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime