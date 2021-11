Melasma Control  tratamento para manchas  na pele .

Melasma é uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente na face, mas também pode ser de ocorrência extrafacial, com acometimento dos braços, pescoço e colo. Afeta mais frequentemente as mulheres, podendo ser vista também em homens. Não há uma causa definida, mas muitas vezes esta condição está relacionada ao uso de anticoncepcionais femininos, à gravidez e, principalmente, à exposição solar. O fator desencadeante é a exposição à luz ultravioleta e, até mesmo, à luz visível. Além dos fatores hormonais e da exposição aos raios solares, a predisposição genética também influencia no surgimento desta condição.” Informou Dr Hélio Miot da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

O melasma acontece porque o melanócito (célula produtora da melanina) é sensível e reage a muitos estímulos como: sol, calor, estresse, queimaduras, irritações, alterações hormonais entre outros.

Assim como acontece com outros tipos de manchas na pele, existem alguns hábitos que podem agravar o melasma e contribuir para o surgimento de outras marcas. A exposição solar, por exemplo, é um deles. “Em primeiro, segundo e terceiro lugar vem o sol para agravar as manchas escuras na pele. Mas, além disso, o calor e os hormônios femininos também podem contribuir para o quadro”, explica a Drª Betina Stefanello de SC . Outro fator responsável por piorar o melasma é a gravidez, já que o período costuma ter uma grande quantidade de hormônios circulantes. Por isso, o ideal é evitar o contato com o sol, passar o filtro solar corretamente e, durante a gravidez, usar vitamina C tópica depois do terceiro trimestre de gestação.

Segundo a dermatologista, Dra. Denise Steiner, o tratamento do melasma tem como principal objetivo o clareamento das lesões, prevenção e redução da área afetada. “O uso de cremes diários, combinando agentes tópicos como a hidroquinona, tretinoína e antinflamatórios, a orientação de pacientes quanto a exposição solar e uso regular de filtro solar, continuam sendo os pilares para se tratar as machinhas”, explica.

Entretanto, o dermatologista, Dr. Renato Flores do Rio de Janeiro, alerta: O melasma não tem cura! “Não há tratamento milagroso. Há na verdade uma associação de tratamentos e o resultado é sempre muito pessoal. Algumas pessoas respondem superbem e outras não”.

O que é Melasma Control?

Procedimento para remoção de manchas como melasma, sequelas de acne, rejuvenescimento facial, olheiras e linhas de expressão na face, pescoço, colo e mãos (epidérmico).

Segundo Gisele Maia esteticista que trouxe a marca Fenzi Skin Dermocosméticos de Minas Gerais para Curitiba “o procedimento de Melasma Control remove todas as camadas da epiderme, removendo junto todas as manchas presentes de melasma, acne, poros dilatados (eles são como um funil, quanto mais removemos a parte de cima do “funil” mais ele afina), sardas, afina linhas de expressão, olheiras pigmentares, é um rejuvenescimento facial incrível! Conseguimos promover a produção de colágeno e elastina por meses! O resultado final é com apenas 15 dias!!!

Além disso, ensinamos a cuidar da pele pós procedimento, para manter o resultado por mais tempo, principalmente nos casos de melasmas , ensinamos a controlar a doença. “ finaliza Gisele.

