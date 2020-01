MEB – O primeiro Prêmio da Música Eletrônica Brasileira .

A Associação de DJs do Paraná , presidida por Sandro Tanck , juntamente com o apoio do Jornal Folha do Batel ,da Radio on line Sunset Globo , reuniram se no Canal da Musica , para promover , o Prêmio MEB (Musica Eletrônica Brasileira) .

Um incentivo na cultura brasileira, para celebrar a diversidade da música eletrônica com seus vários estilos , em reconhecimento aos profissionais da cena eletrônica como; Djs, produtores de música eletrônica e promoter´s.

Entre os homenageados se destacaram:

Anderson Noise

Pioneiro e criativo, com seu estilo Tecno , esse mineiro de Belo Horizonte já se apresentou em mais de 32 países, lançou 53 singles e EPs, 2 DVDs, 9 compilações em CD e 55 releases por sua gravadora Tem um programa semanal de rádio, que soma 569 edições, difundido em 24 estações de rádio em 14 países, além do programa de TV Interferência , transmitido pela PLAY TV todas as sextas-feiras às 23, . já participou em 3 edições do festival Rock In Rio , em 2001, 2004 em Lisboa e recentemente dia 14 de setembro na Tenda Eletrônica , tocou em todas edições do festival Skol Beats. Em seus 25 anos de carreira, rodou 11 videoclipes e sua música “Homem-Cachorro” entrou na trilha do comentado filme “O Passado”, do diretor Hector Babenco.

Rica Amaral

Mentor da festa de Psytrance XXXPerience, está na cena eletrônica desde de 1995, quando trocou os consultórios odontológicos e o motorzinho pelas pick-ups.

Possui um álbum denominado Rave XXXperience. Seu set geralmente apresenta uma progressão, que começa do psy trance mais primitivo, com batidas secas e synthers obscuros, chegando até o Full On, que é a vertente mais dançante do psytrance com synthers harmoniosos e fáceis de ouvir.

É considerado um dos maiores artistas da cena eletronica brasileira. Eleito melhor DJ de trance por quase 10 anos consecutivos em veículos consagrados de mídia como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Dj Sound, etc. O DJ esteve presente nos mais importantes eventos de música eletrônica, tais como: XXXperience, Skol Beats, Rock in Rio, Free Jazz Festival, BMF, Ceara Music, Planeta Atlântida, Creamfields, Coca Cola Music, Trancendence, etc no Brasil e Fusion Festival, Arvika Festival, FullMoon Festival, Antharis, Boom Festival, Love Parade, Voov Xperience, Shiva Moon Festival, Liquid Time, entre outros na Europa.

Alexandre Gavinha

Considerado uma das figuras mais presentes na cena do Sul do Brasil, é professor da AIMEC Balneário Camboriú, no quesito ”organização de eventos”. já realizou as melhores festas com marcas mundiais, como Ministry Of Sound, Hed Kandi, Studio 54, Café del Mar, Buddha Bar, Ibiza Global Radio, Dance Paradise, House Beach, e muitos outros. Possui um case sempre recheado de novidades e tendências de vanguarda, seguindo uma linha da House Seu conceito “sexy-cool” de alto-nível musical e energia alto-astral é especialmente dedicado aos amantes da música eletrônica mais elaborada. Ele também faz parte do projeto SAX FASHION, em parceria com o saxofonista André Deschamps, executando uma performance incrível misturando influências do jazz e soul junto com os grooves e beats eletrônicos.

DJ Tanck

Adepto da vertente do rock in roll , foi um dos únicos DJs a tocar com vinil, eleito pela revista Rock Brigde como melhor de Dj de Rock do Brasil.

Numa carreira que soma 23 anos de experiência esse Curitibano , Já abriu shows de lendas do rock como : Kiss, Motor Head, no Brasil e Buenos Aires , utiliza ELETRO-ROCK-GOSPEL-DANCE em suas pick-ups .

Big Fish

Num total de mais de 100 eventos entre pequenos projetos, eventos, e grandes “raves”, esse núcleo de festas e eventos itinerantes atua no segmento da música eletrônica desde o ano de 2000.

A sonoridade do início deste novo século era o Techno, esse núcleo procurou trazer o que tinha de melhor na cultura eletrônica européia., e com o passar dos anos, o Big Fish foi implementando as sonoridades da House Music, cujo o objetivo do projeto foi sempre trabalhar com sons de vanguarda e novas tendências

O grupo é formado por três disc-jóqueis da cidade de Curitiba, todos curitibanos, especializados na cultura e música eletrônica underground. São eles: Rafael Araujo, Ilan Kriger e Rafael Gadotti

Alie Afro Futurista

Conhecido como MC MC/ToaSter da HAZEDUB , o Alie Afroturista há 9 anos esse é o DJ que usa sua própria sonoridade como identidade difundi a raiz bass music em Curitiba e pelo Brasil , fazer letras cantadas em português mesclando com varias estilos dentro do seguimento Bass Musiccomo o DUBSTEP, DUB e RAP

DJ Edson Nunes

Iniciou sua carreira , na era Disco no clube Amnésia de Curitiba ( ano) ,

DJ com 24 anos de carreira, na Categoria da “Dance Music” e “House Music”. Atualmente atua no estilo da “Latin Music Ambient”, alem de uma expressiva participação na “Psyquedelic Scene and Drum’n’Bass Music” no Brasil.

Seu objetivo maior fazer as pessoas dançarem, sua frase : O meu amor a “dance music” não é maior ao que sinto pelas pessoas do “dance floor”.