Maior festival de música e cores do mundo acontece neste sábado, em Curitiba

A edição história do Happy Holi, que completa 5 anos, contará com diversas atrações, entre elas MC Fioti e Mc Jottapê

Apresentando o melhor da música eletrônica, pop e funk nacional, o Festival Happy Holi retorna a Curitiba neste sábado, dia 23 de novembro. Com produção da Planeta Brasil Entretenimento, a celebração de 5 anos do evento promete agitar o público da capital paranaense com atrações de peso, explosões de cores e uma atmosfera única, tudo isso em uma estrutura inédita localizada no ParkShoppingBarigüi.

Considerado o maior festival de música e cores do mundo, o Happy Holi nasceu na Europa em 2013 e já passou por países como Espanha, Portugal, Itália, Grécia e Argentina. Para a edição paranaense do evento, oito atrações já foram confirmadas, com destaque para o MC Fioti, responsável pelo sucesso internacional “Bum Bum Tam Tam”, e o DJ Tom, que vem conquistando o público de todo o país com sua mistura de música eletrônica, hip hop, trap, pop, funk, rap e rock. Além destas, também farão parte da programação do festival nomes como Mc Jottapê, Make U Sweat, Chapeleiro, Malik Mustache, Chris Leão e Terribas.

Inspirado no festival indiano Holi, que se realiza anualmente na Primavera, o Happy Holi nasceu com a intenção de celebrar a união e a alegria de viver em meio a uma magia de cores. O ponto alto da festa são as “colorblast’s”, explosões de cores que acontecem a cada 45 minutos. É neste momento que o público presente lança ao alto um pó colorido, criando uma atmosfera única, em uma intensa comemoração da vida.

A edição 2019 do Festival Happy Holi na cidade de Curitiba será realizada neste sábado, dia 23 de novembro, no ParkShoppingBarigüi, das 14h às 20h.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 e estão disponíveis no site www.sympla.com.br/happyholicuritiba.