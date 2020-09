Maior festival de blues de Curitiba será realizado neste sábado, na Pedreira Paulo Leminski

Após duas edições de sucesso no Museu Oscar Niemeyer, o Curitiba Blues Festival terá sua primeira versão no formato drive-in

Com os protocolos de distanciamento social adotados no mundo, é preciso buscar novas formas de manter as atividades de divertimento e lazer. E não há dúvidas que os shows e apresentações no formato drive-in são os grandes protagonistas do momento. O formato tem ganhado espaço em todo o país e mostrado que é possível promover os mais diversos eventos ao ar livre e com o público dentro de carros. Pensando em oferecer a melhor experiência neste conceito, o Planeta Drive-In Curitiba vai promover neste sábado, dia 05 de setembro, em parceria com a rede Porks – Porco & Chope, uma edição especial do Curitiba Blues Festival, maior festival de blues da capital paranaense.

Depois do sucesso das duas primeiras edições, que reuniram milhares de pessoas nos anos de 2018 e 2019 no gramado do Museu Oscar Niemeyer, o Curitiba Blues Festival vai ganhar uma versão especial e inédita no formato drive-in, agora com a icônica Pedreira Paulo Leminski como cenário. Serão 3 horas de evento com uma programação que vai celebrar um estilo musical que ganhou o coração dos curitibanos.

Já consolidado na agenda de eventos culturais da cidade e com um line-up composto por grandes nomes da cena local, o evento promete reproduzir o clima descontraído e familiar que conquistou o público nas edições anteriores agora em uma configuração diferenciada. O público poderá curtir as apresentações de três atrações do gênero que fazem muito sucesso em todo país: Gringo’s Washboard Band, Ricardo Maranhão Trio feat. Indiara Sfair e Tony Caster & The Black Mounth Dogs.

Entretenimento seguro

Segundo o diretor da Planeta Brasil Entretenimento, Patrik Cornelsen, o Planeta Drive-In foi desenhado como uma forma de trazer de volta atrações culturais fora de casa à vida das pessoas, uma experiência vintage, com tecnologia de última geração aplicada, além de uma infraestrutura completa de gastronomia e serviços com comodidade e segurança, respeitando as principais orientações dos órgãos oficiais para diminuir a disseminação da Covid-19, entre elas evitar aglomerações em locais públicos. “Trata-se de um modelo inteiramente pensado para atender as demandas de cultura e entretenimento. Diferentemente de qualquer comércio ou serviço, no drive-in não há contato entre as pessoas”, afirma.

No Planeta Drive-In, não existe qualquer forma de aglomeração e o modelo foi pensado para os cenários mais extremos de isolamento social, seguindo as melhores referências de eventos já realizados na Europa e na Ásia para controle da Covid-19. Os colaboradores envolvidos na produção são em número bastante reduzido, e submetidos a exames, paramentos e esterilização total, inclusive de pertences, antes do início de suas atividades.

Levando em consideração o público espectador, os veículos passam por um pioneiro sistema de desinfecção nos pneus e da lataria, com ingresso validado eletronicamente e sem contato humano. A venda de alimentação e bebida é feita via aplicativo, e os produtos são entregues embalados na janela do veículo, que só pode permanecer aberta do lado esquerdo. “Até mesmo o uso dos sanitários ganhou uma ajuda muito importante no combate ao coronavírus. A ida aos banheiros deve ser solicitada e agendada via aplicativo, pois apenas uma pessoa por vez é autorizada a transitar na arena. Além da limpeza tradicional, os sanitários são dotados de um moderno sistema de esterilização de ar”, completa Cornelsen.

O Curitiba Blues Festival acontece neste sábado, dia 05 de setembro, a partir das 18h30, no Planeta Drive-In Curitiba, implantado na Pedreira Paulo Leminski – Parque das Pedreiras (R. João Gava, 970). Os ingressos, vendidos antecipadamente, custam a partir de R$ 100 por carro (com até 4 pessoas por automóvel), valor que pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito, e estão disponíveis no site www.planetadrivein.com. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento e do Planeta Drive-In.